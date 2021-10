Zu Hause will der TSV Eschach die gute Serie fortsetzen

Der TSV Eschach erwartet am Sonntag um 15 Uhr den FC Albstadt. Gegen den wiedererstarkten Mitfavoriten auf die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga setzen die Eschacher auf ihre Heimstärke. Beim Saisonabbruch der vergangenen Saison standen die Albstädter in der Tabelle ganz oben – in dieser Spielzeit ging der Start gründlich schief: Gebeutelt von einer Phase mit vielen Ausfällen aufgrund von Verletzungen holten sie nur vier Punkte aus den ersten fünf Partien.

Mittlerweile scheint der FC Albstadt aber wieder in der Spur, davon zeugen zuletzt fünf Dreier in Folge. Den bisher höchsten Saisonsieg fuhren FC-Trainer Alexander Eberhart und sein Team am vergangenen Samstag mit 6:1 gegen den SV Mietingen ein. Das kann die Mannschaft des TSV Eschach nicht einschüchtern: „Wir sind zu Hause ungeschlagen“, sagt Kapitän Robin Merz. „Gerade mit den eigenen Zuschauern macht es uns Riesenspaß.“ Zwei Siege, drei Unentschieden – das ist zwar keine Meisterbilanz. Aber die Statistik zeigt, wie schwer es ist, den TSV auf dessen Platz zu schlagen.

Das soll auch für den FC Albstadt gelten: „Wir haben die Qualität, gegen jedes Team in der Landesliga mithalten zu können“, sagt Merz. „Ziel ist es, unseren aktuellen Platz zu halten.“ Das bedeutet: Die Eschacher wollen über dem Strich bleiben und nach der Hinrunde bei den besten Zehn der Liga mitspielen. Das soll nicht überheblich klingen: „Ganz klar: Wir bleiben auf dem Boden“, betont der TSV-Kapitän. „Aber ich bin der Meinung, dass wir das Potenzial dafür haben.“

Das ist ja keineswegs aus der Luft gegriffen. Nach einem mäßigen Saisonstart (Merz: „Nach Corona hatten einige urlaubsmäßig etwas aufzuholen.“) kletterten die Eschacher stetig nach oben bis auf Rang neun. Das Geheimnis des Erfolgs: „Unser Teamgeist“, legt sich Merz fest. „Das Gefüge stimmt – wir überzeugen nicht nur durch Einzelspieler, sondern vor allem als Team.“ Deutlichstes Indiz: Jeder ist ersetzbar. Beispiel Manuel Ruess, der an einer langwierigen Blessur laboriert: „Manuel war und ist ein Schlüsselspieler. Früher hätten wir seinen Ausfall nicht kompensieren können – jetzt gelingt uns das.“

Dazu kommt die Fünferkette. „Die Mannschaft fühlt sich mit dem neuen System sicherer“, bestätigt Merz die Aussage seines Trainers Philipp Meißner. „Das System ist ja eigentlich vom Papier her defensiver – aber wir stellen fest: Wir erarbeiten uns vorne trotzdem viele Torchancen.“ Die neue Taktik hat für den Kapitän aber auch einen Nachteil: „Wir haben sehr viele gute Offensivspieler – und im neuen System muss von diesen Spielern gegenüber einem 4-4-2 immer einer draußen bleiben.“ Die Fünferkette ist also nicht der Weisheit letzter Schluss: „Wir wollen flexibel bleiben“, stellt Merz fest.

Die nächsten Wochen werden zeigen, wo die Reise hingeht – angefangen mit Albstadt stehen vier der nächsten fünf Gegner unter den Top Fünf der Liga.