Nach einem Verkehrsunfall einfach davongegangen ist am Donnerstag zur Mittagszeit ein 60 Jahre alter Autofahrer. Der Mann fuhr beim Einparken in der Raueneggstraße mit seinem Auto gegen einen abgestellten Mitsubishi. Um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro kümmerte er sich nicht, weshalb nun laut Angaben der Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt wird.