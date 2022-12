Zoff ums Geld? Landrat Harald Sievers rudert in interner Mail zurück

Beim Geld hört die Freundschaft auf. Das scheint auch in der sogenannten kommunalen Familie zu gelten: Die Kreisverwaltung hat mit der Haushaltseinbringung vorgeschlagen, dass die Städte und Gemeinden im nächsten Jahr 1,5 Prozentpunkte mehr Kreisumlage an den Landkreis abdrücken müssen.

Noch im Sommer war von einem halben Prozentpunkt die Rede. Das hat unter anderem in den Stadtverwaltungen von Ravensburg und Wangen Verärgerung ausgelöst. Nun scheint Landrat Harald Sievers zurückzurudern.

Was kritisiert die Stadt Ravensburg?

Mit 1,1 Millionen Euro in 2023 und gar 3,1 Millionen Euro im Jahr 2024 würde die geplante Erhöhung der Kreisumlage den Haushalt der Stadt Ravensburg belasten. Offenbar kam das Vorhaben des Landratsamtes so überraschend, dass Ravensburgs Kämmerer Gerhard Engele Anfang dieser Woche die Zahlen noch nicht in den Haushaltsentwurf eingepflegt hatte.

„Im gesamten Kämmerersprengel herrscht derzeit große Verwunderung angesichts der Pläne. Fast alle Kommunen haben negative Haushaltsergebnisse, der Landkreis Ravensburg dagegen verbucht ein positives und erhöht trotzdem die Kreisumlage“, so Engele in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Wangen reicht das Geld nicht – warum wäre das rechtswidrig?

Auch in Wangen ist die Stadtverwaltung nicht begeistert von den Plänen des Kreises. Die zusätzliche Erhöhung um einen Prozentpunkt würde ein Loch von 500 000 Euro in den eben erst vorgelegten Etat-Entwurf für das kommende Jahr reißen. Geld, dass die Stadt laut OB Michael Lang nur durch zusätzliche Schulden oder höhere Steuern aufbringen kann.

Letzteres will die Stadt angesichts ohnehin hoher Belastungen für die Bevölkerung möglichst vermeiden. Und eine Kreditaufnahme macht den Finanzhaushalt sogar rechtswidrig, erklärt Kämmerin Yvonne Winder.

Was kritisiert Wangens OB Michael Lang?

Lang appelliert an den Kreis auf den zusätzlichen Prozentpunkt zumindest ein Jahr lang zu verzichten und kritisiert das Landratsamt, über die Pläne erst im November informiert zu haben; da sei der städtische Haushaltsentwurf bereits geschrieben gewesen: „Man muss sagen, dass die Zeit auch irgendwann abgelaufen ist.“

Dilemma für Kreisrat und OB Michael Lang: Die Stadt Wangen könnte die Erhöhung der Kreisumlage ohne neue Steuern oder neue Schulden nicht bezahlen. (Foto: Heyer)

Deshalb schlägt er ein standardisiertes, mehrstufiges Beratungsverfahren vor, analog zur Entwicklung eines Bebauungsplans. Das gebe es in Ansätzen zwar schon, aber: „Der Kreis hat sich nicht daran gehalten.“

Was sagt der Kreis-Kämmerer zu den Vorwürfen?

Im Landratsamt sieht man das etwas anders. Finanz-Chef Franz Baur sagt:„Ich bin seit zwölf Jahren Kämmerer. In der Bürgermeisterrunde hab ich schon daran erinnert, dass es früher bis zur Haushaltseinbringung top secret war, wie hoch der Kreisumlage-Hebesatz ist.“

Inzwischen gebe der Kreis früher Rückmeldungen. Baur weiß: „Bei den Gemeinden ist die Haushaltsplanung berechtigterweise nach vorne gerückt, früher haben viele ihre Haushalte erst im neuen Jahr beraten.“

Solang diese aber nicht von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt ist, können allerdings keine neuen Investitionen getätigt werden. Deshalb würden die Pläne nun schon im Herbst geschrieben und auch der Hebesatz der Kreisumlage sei kein Staatsgeheimnis mehr.

Kreis-Kämmerer Franz Baur hatte bei der Haushaltseinbringung eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte vorgeschlagen. (Foto: Paul Martin)

Warum dauert es, bis die Höhe feststeht?

Trotzdem sei es gut, wenn man dem Kreis Zeit lasse mit der Bekanntgabe.

„Ich kann den Hebesatz auswürfeln oder ich kann ihn berechnen. Da ich Anhänger der zweiten Methode bin, dauert es eine gewisse Zeit“ Kreis-Kämmerer Franz Baur

Die Zahlen sollen möglichst fundiert sein. Er habe Verständnis dafür, dass die Erhöhung von 25 auf 26,5 Prozent für manche überraschend war. „Wir haben eine Finanzierungsstrategie seit 2021. Da sind die Kreisumlagenhebesätze enthalten. Und 2023 weichen wir von der Prognose ab.“ Nur ein halber Prozentpunkt Erhöhung war vorgesehen.

Warum braucht der Kreis mehr Geld?

Warum nun die größere Steigerung? Höhere Energiekosten spielen eine Rolle, sagt Baur. Und auch die Lage der OSK wurde 2021 noch anders eingeschätzt. Zur Kritik aus Wangen, dass sich die Stadt wegen der höheren Kreisumlage verschulden müsste obwohl es im Kreis Rücklagen gibt, sagt Baur: „Der Kreis ist nicht so liquide, wie Städte das sehen.“

Ein Grund dafür ist: Den Krankenhäusern in Deutschland geht es bekanntlich schlecht. Und die Oberschwabenklinik ist einem Liquidiätsverbund mit dem Landkreis. „Da fließt zurzeit einiges an Liquidität in Richtung Krankenhaus“, so Baur.

„Die Überschüsse der letzte Jahre sind im Moment im Krankenhaus gebunden.“ Kreis-Kämmerer Franz Baur

Daran sei der Haushaltsentwurf angepasst worden. Übrigens nicht nur bei der Umlage, wie der Kämmerer betont. Der Kreis hat mit der Haushaltseinbringung auch Sparmaßnahmen vorgelegt und etwa das Haushaltsziel von einem Plus in zweistelliger Millionenhöhe auf eine annähernd schwarze Null gesenkt.

Warum steht die Erhöhung noch nicht fest?

Soweit der Planentwurf. Wirksam wird der Haushalt und damit auch der Hebesatz erst, wenn der Kreistag ihn beschließt. „Da kann sich natürlich nochmal was ändern,“ sagt Baur. Mehr möchte er zu nachträglichen Veränderungen am Entwurf nicht öffentlich nicht sagen.

Intern laufen aber offenbar die Vorbereitungen für genau das. Landrat Harald Sievers hatte diesbezüglich Mitte der Woche eine Mail an die Kreistagsmitglieder geschrieben. Sie liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

Was steht in der Mail des Landrats an den Kreistag?

Man müsse, so Sievers in der Mail, „noch miteinander ausloten, ob es möglich ist, zu einem niedrigeren Hebesatz zu kommen“. Eine Erhöhung ist zwar weiterhin vorgesehen, aber lediglich um einen halben Prozentpunkt auf 25,5 Prozent. „Das ist der Kreisumlagehebesatz, der mit der letzten mittelfristigen Finanzplanung vom Kreistag beschlossen wurde.“

Sprich: Darauf konnten sich die Städte und Gemeinden einstellen, wenn sie das in ihren Haushalten eingeplant haben, muss niemand Mehrkosten rechnen. Dass der Kreis nun den Spielraum hat, auf den Prozentpunkt zu verzichten, erklärt Sievers mit einem Schreiben des Landkreistags. Demnach dürften die Kreise mit mehr Geld vom Land als bisher angenommen rechnen.

Man müsse, so Sievers in der Mail, „noch miteinander ausloten, ob es möglich ist, zu einem niedrigeren Hebesatz zu kommen“. (Foto: Paul Martin)

Warum hat Harald Sievers eine Mission?

Auch für die Kreisumlage 2024 sei gerade ein neuer Vorschlag in Ausarbeitung, kündigt der Landrat an, der seit wenigen Wochen Wahlkämpfer in eigener Sache ist. Bei der Landratswahl im März kommt es für ihn auch auf die Stimmen der etlichen Bürgermeister und Gemeinderäte im Kreistag an.

Sie beschließen in den kommenden Wochen nicht nur den Etat des Kreises, sondern auch die Haushalte ihrer Städte und Gemeinden.