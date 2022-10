Zivilcouragepreis: 17-Jähriger entwaffnet Messermann

Ein Mann bricht beim Schlittschuhlaufen auf dem Rößlerweiher durch das Eis und gerät unter Wasser. Ein Fahrradfahrer wird mitten in der Ravensburger Innenstadt von einem Angreifer mit einem Messer bedroht: Zwei hochgefährliche Situationen, in denen dennoch Menschen nicht gezögert haben, anderen sofort zu Hilfe zu eilen – auch, wenn sie dabei ihr eigenes Leben riskiert haben.

Mit dem Zivilcouragepreis des Landkreises werden einige von ihnen jetzt für ihren Mut und ihr vorbildliches Verhalten ausgezeichnet. Die „Schwäbische Zeitung“ erinnert an zwei beispielhafte Geschichten.

Es ist ein kalter Winternachmittag im Februar 2021, als der Notruf eingeht: Gleich zwei Menschen sind auf dem Eis des Rößlerweihers bei Schlier eingebrochen. Wie sich herausstellt, ist ein junger Mann beim Schlittschuhlaufen rund 50 Meter vom Ufer entfernt verunglückt. Der 60 Jahre alte Helmut Mielke bemerkt die gefährliche Situation und greift sofort ein. Beim Versuch, den Schlittschuhläufer aus dem eiskalten Wasser zu ziehen, bricht er jedoch selbst sein.

Sein Glück sind Svetlana Bartel und Holger Limbächer, die nun dem in Not geratenen Helfer zu Hilfe kommen: Der 25-Jährige legt sich flach auf das Eis und versucht, Mielke einen Ast zu reichen. Die 40 Jahre alte Frau sichert den jungen Mann derweil ab. Der stark unterkühlte Helmut Mielke kann gerettet werden. Für den 29 Jahren alten Schlittschuhläufer gilt dies leider nicht. Erst nach 30 Minuten können ihn Rettungskräfte der DLRG in zwei Metern Tiefe bergen, der Mann verstirbt kurz darauf im Krankenhaus.

Die gute Tat wirkt nach

Die gute Tat der drei Helfer wirkt dennoch weit über diesen dramatischen Tag hinaus: Das Unglück erschütterte viele Schlierer. Der 29-Jährige war unter anderem ein beliebtes Mitglied beim SV Ankenreute. Der Verein stellt zusammen mit der Familie eine Spendenaktion auf die Beine. Mit dem gesammelten Geld wird der Erfinder Niels Knappe aus Ebenweiler unterstützt. Dieser hat ein Rettungsgerät entwickelt, mit dem Ersthelfer sich über das Eis bewegen können, ohne selbst einzubrechen. Seit diesem Jahr gibt es diese Eisrettungsleiter nun am Rößlerweiher.

Polizisten sind beeindruckt

Ein anderer Fall von Zivilcourage, der die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg beeindruckt hat: Der 17 Jahre alte Paul Karassow ist auf dem Gespinstmarkt unterwegs, als er einen jungen Mann bemerkt, der herumbrüllt, zuerst einen Passanten bedroht und dann versucht, einen Radfahrer von seinem Rad zu ziehen.

Der Radfahrer hat sich gewehrt und nur gefragt, was das soll und plötzlich hatte der Angreifer ein Messer in der Hand, schildert Paul Karassow im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ den dramatischen Moment.

Der 17-Jährige handelt ebenso mutig wie überlegt: „Ich habe laut gerufen, damit der Mann auf mich aufmerksam wird und abgelenkt ist.“ Das klappt, der aggressive Messermann wendet sich Paul zu, der Radfahrer kann flüchten. Doch nun ist der Helfer selbst in Gefahr, denn der Angreifer geht jetzt mit der Waffe auf ihn los.

Abermals beweist der Jugendliche seine Geistesgegenwart, packt die Hand des Mannes, entwindet ihm das Messer und hält ihn fest, bis die Polizei kommt. Seine Kenntnisse als Ju-Jutsu-Kämpfer kommen Paul Karassow dabei zugute.

Preisverleihung im Schwörsaal

Die Helfer in beiden Fällen sind für den Zivilcouragepreis nominiert, den der Landkreis gemeinsam mit der Polizei vergibt. Die Preisverleihung findet am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr im Ravensburger Schwörsaal statt.