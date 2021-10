Zittersieg für Ravensburgs U20-Eishockeyspieler

Die Eishockeytalente des EV Ravensburg haben in der Deutschen Nachwuchsliga III zwar Platz drei behauptet. Beim Schlusslicht musste der EVR aber zittern. Für die U17 läuft es immer besser.

U20, Deutsche Nachwuchsliga III: HC Landsberg – EV Ravensburg 2:3 (0:2, 2:1, 0:0). – Mit einem Zittersieg bei Schlusslicht HC Landsberg hat die U20 des EVR den dritten Platz in der DNL-Division III behauptet. Den Weg zum Erfolg eröffnete eine große Strafe gegen die Gastgeber in der 15. Minute. Zehn Sekunden Powerplay waren gespielt, als Marcel Mezler die Führung erzielte. Eine halbe Minute, bevor die Gastgeber wieder komplett waren, netzte Julius Zeigler zum 2:0 ein. Im zweiten Drittel kam Landsberg in der 32. Minute zum Anschlusstreffer. Unmittelbar danach gab es eine Überzahlsituation für den EVR. Zwei Minuten lang wurde vergeblich das Tor berannt. Mit Ablauf der Strafzeit lag die Scheibe dann doch hinter der Linie. Julius Zeigler hatte sein zweites Tor erzielt. Landsberg kam jedoch schnell wieder auf 2:3 dran. Im letzten Drittel drückten die Riverkings vom Lech auf den Ausgleich. Doch Ravensburg stand hinten stabil und hatte in Nico Wiens erneut einen sicheren Goalie zwischen den Pfosten. Strafen: Landsberg 9 Minuten + 20, Ravensburg 6 Minuten.

U17, Bayernliga: ERSC Ottobrunn – EV Ravensburg 2:4 (1:2, 0:0, 1:2). – Mit dem dritten Sieg in Folge bleibt der EVR auf Tuchfühlung zu den Topteams. Dabei begann der Tag nicht sehr verheißungsvoll. Stundenlang hing das Ravensburger Team laut Mitteilung in den Kleinbussen im Stau auf der Autobahn bei Memmingen fest. In Ottobrunn musste sich der EVR nicht lange an das Freiluftstadion gewöhnen – in der neunten und zehnten Minute gab es einen Doppelschlag zum 2:0. Ottobrunn schaffte kurz vor dem Drittelende den Anschluss. Im Schlussdrittel erhöhte Ravensburg auf 3:1, Ottobrunn kam aber umgehend wieder heran. In der 53. Minute erhöhte der EVR auf 4:2 – dieses Ergebnis hielten die Oberschwaben bis zum Schlusspfiff. Ravensburg profitierte am Ende auch von einer großen Strafe gegen einen Ottobrunner. Strafen: Ottobrunn 7 Minuten + 20, Ravensburg 2 Minuten.

U15, Bayernliga: EV Ravensburg – ESV Kaufbeuren 2:9 (2:4, 0:5, 0:0). – Wegen eines völlig verkorksten Mitteldrittels verlor die U15 des EVR gegen den Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren. Kaufbeuren führte mit 2:0, Ravensburg kam durch Arthur Kreider und Lars Schulz zurück. Eine halbe Minute nach dem 2:2 legten die Gäste das 3:2 nach, drei Minuten vor der ersten Pause folgte das 4:2. Mit fünf Toren machte Kaufbeuren im Mitteldrittel alles klar.

U13, Bayernliga: EV Ravensburg – ESV Kaufbeuren 4:5 (1:1, 1:2, 2:2). – Gegen den Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren hielt Ravensburg hervorragend mit, musste sich aber einmal mehr mit 4:5 knapp geschlagen geben. Viermal glich der EVR einen Rückstand aus, in der 56. Minute fiel Kaufbeurens Siegtreffer. Tore EVR. Niklas Ort (2), Kirill Krening, Maxim Kinast.