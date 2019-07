Zitternder Mann mit Wunden im Gesicht bittet um Geld

In bislang zwei Fällen haben Bewohner der Ravensburger Nordstadt einem Unbekannten Geld gegeben und sich dann bei der Polizei gemeldet, weil sie der Verdacht beschlich, betrogen worden zu sein. Wie die Beamten mitteilen, hat der unbekannte Mann am Samstagabend die Geschädigten an deren Haustür, einmal in der Allmandstraße und einmal in der Kuppelnaustraße, angesprochen.

Er behauptete demnach, er habe sich ausgesperrt und benötige nun Bargeld für den Schlüsseldienst. Ferner sagte der angeblich Bedürftige, er sei vermögend und könne das geliehene Geld alsbald zurückzahlen, wie die Polizei weiter berichtet. Außer hat er sich von einem der Geschädigten auch noch mit dem Auto nach Weingarten bringen lassen.

Nun ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben wegen des Verdachts auf Betrug und bittet deshalb Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere aus der Nordstadt, sich unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden. Der Tatverdächtige wird als Mitte bis Ende Dreißig und kräftig beschrieben. Auffällig sind offene Wundstellen im Gesicht und eine auffällige innere Unruhe, die sich durch Zittern äußert. Der Mann war am Samstag mit einem hellblauen Hemd und einer dunkelblauen Hose bekleidet.