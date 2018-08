Zigarettenautomaten aufgebrochen

Nicht auf Zigaretten, sondern auf die Geldkassetten hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in der Zeit von Sonntag bis Dienstagvormittag drei Zigarettenautomaten im Mörike- und Saumweg sowie an der Ecke Tettnanger Straße/Ludwig-Uhland-Straße aufgebrochen haben. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie das darin befindliche Bargeld. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in den oben genannten Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.