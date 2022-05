Ziege gesucht – Schatz entdeckt!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21. Mai hat der Qumranexperte und Nahost-Studien-Reiseleiter A. Schick (Sylt) einen spannenden Einführungsvortrag über die größte archäologische Entdeckung im Heiligen Land gehalten. 1947 hatte eine Beduine bei der Suche nach ihrer entlaufenen Ziege in Höhlen am Toten Meer über 2000 Jahre alte Pergamente gefunden, die heute weltberühmten Schriftrollen vom Toten Meer. Fast ein halbes Jahrhundert dauerten die Forschungsarbeiten an diesen jüdischen Texten. Am 22. Mai hat Schick im Rahmen vom Gottesdienst eine Faksimile solcher Jesajarolle präsentiert. Die Schau zur Geschichte der Bibel kann bis 5. Juni bewundert werden. Foto: Kirsch Anatol