ZfP und Kunstmuseum bieten Kurse an

Als Startsignal für gemeinsames Schaffen im Kunst-Bereich fanden im Rahmen des Projektes Impulse Inklusion 2013 in Kooperation mit dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg verschiedene Malwettbewerbe im Kunstmuseum Ravensburg statt. Unter dem Motto „Gemeinsam Kunst“ werden nun zwei weitere inklusive Workshops in den Räumlichkeiten der Schule für Gestaltung angeboten. Am 6. August geht es in dem Kurs „Lieblings-Orte“ um die Darstellung dieser Örtlichkeiten Holzkästchen. Am 13. und 20. August werden in dem Kurs „Kunst ist Bewegung“ lebensgroße Figuren gestaltet. Die Kurse finden jeweils von 14 bis 17 Uhr statt und sind kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn und 15 Personen begrenzt.

Voranmeldungen nimmt Maria Müller-Hund (ZfP), Telefon 0751/7601-2209 oder 0160-8288942 sowie per Mail unter maria.mueller-hund@zfp-zentrum.de entgegen.