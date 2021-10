Zfp-Symposium nimmt Gleichberechtigung in den Blick

Seit das Chancengleichheitsgesetz von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg vor 25 Jahren in Kraft trat, hat sich bezüglich der Gleichstellung von Frau und Mann viel getan. Doch sind wir schon da, wo wir sein sollten? Das ZfP Südwürttemberg lädt zu einem Symposium ein, um über das bisher Erreichte sowie das in Zukunft Notwendige in puncto Gleichberechtigung zu sprechen. Es erwarten die Teilnehmer Vorträge und Diskussionen. Unter anderem haben der Minister für Soziales, Gesundheit und Integration Manfred Lucha und die Staatssekretärin Ute Leidig ihre Teilnahme zugesagt. Das Symposium findet von 10.30 bis 16 Uhr am Zfp in der Mehrzweckhalle Weissenau (Haus 38/1), Weingartshofer Straße 2 in Ravensburg, statt. Um Anmeldung per E-Mail an jasmin.waldauf@zfp-zentrum.de oder unter Telefon 07583 / 33 15 81 wird gebeten. Das Symposium findet unter Einhaltung der 3G-Regelung beziehungsweise der bis dahin gültigen Landesverordnung statt.