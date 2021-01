ZfP Südwürttemberg in Ravensburg erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Das ZfP Südwürttemberg gedenkt den Opfern des Nationalsozialismus im Jahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie auf neue Weise. Mit der Online-Aufführung des Theaterstücks „T4. Ophelias Garten“ soll das gemeinsame Gedenken auch in der Krise ermöglicht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der italienische Bühnenautor Pietro Floridia hat die Ermordung psychisch Kranker und geistig Behinderter zum Thema seines Dramas „T4. Ophelias Garten“ gemacht.

Jedes Jahr am 27. Januar erinnert das ZfP Südwürttemberg an die 691 Frauen und Männer, die als Patientinnen und Patienten der ehemaligen Heilanstalt Weißenau in den Jahren 1940 und 1941 in den Vernichtungsstätten Grafeneck und Hadamar mit Kohlenmonoxid-Gas ermordet wurden. Dabei legen der Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg, Daniel Rapp, und die Regionaldirektion des ZfP Südwürttemberg gemeinsam am Denkmal der Grauen Busse einen Kranz nieder, während von den Türmen der Klosterkirche 691 Glockenschläge erklingen. Aufgrund der Corona-Pandemie begeht das ZfP den Gedenktag 2021 auf innovative Weise: Alle Interessierten sind eingeladen, sich am Mittwoch, 27. Januar, um 17 Uhr das Theaterstück „T4. Ophelias Garten“ online anzusehen – jeder für sich und doch gemeinsam. Eine öffentliche Präsenzveranstaltung wird es nicht geben.

Aufwändig und professionell aufgezeichnet

Unter dem Link www.zfp-web.de/unternehmen/erinnern-und-gedenken kann das Video der Theateraufführung angesehen werden. Für das Online-Angebot am Gedenktag und zur Verwendung in Schulklassen hat das ZfP Südwürttemberg das Stück aufwändig, da unter Einhaltung geltender Hygiene-, Abstands- und Lüftungsregelungen, und professionell aufzeichnen lassen. Realisiert werden konnte dies nur durch das große Engagement der Laiendarsteller, weiterer ZfP-Mitarbeiter, des Verlags Psychiatrie und Geschichte sowie zahlreicher Freiwilliger im Hintergrund. Laut Pressemitteilung eigne es sich auch für die Verwendung im Unterricht, wofür ergänzend eine didaktische Handreichung erstellt wurde.

„T4. Ophelias Garten“ ist 2016 im Verlag Psychiatrie und Geschichte erstmals auf Deutsch erschienen. Die „Banalität des Bösen“, wie sie die Philosophin und Publizistin Hannah Arendt beschreibt, bekommt ein Gesicht in der ungewöhnlichen Freundschaft zweier Frauen – der Krankenschwester Gertrud und der „andersartigen“ Ophelia. Uraufgeführt wurde das ursprünglich italienische Stück in seiner deutschsprachigen Fassung im Januar 2020 am ZfP-Standort Bad Schussenried.