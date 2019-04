ZfP Südwürttemberg setzt bei Mitarbeitern auf nachhaltige Mobilität

Mit der Einführung eines Jobtickets will das ZfP Südwürttemberg seine mehr als 4000 Mitarbeiter motivieren, für den Weg zur Arbeit auf Bus und Bahn zurückzugreifen.

Wer den Arbeitsweg an einen der zahlreichen ZfP-Standorte künftig regelmäßig mit Bus und Bahn anstatt mit dem Auto zurücklegt, erhält vom Unternehmen laut Pressemitteilung einen Zuschuss. „Damit wollen wir ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen“, betont Geschäftsführer Dieter Grupp. Gleichzeitig wird dadurch die Parkplatzinfrastruktur des ZfP Südwürttemberg entlastet: Beschäftigte, die das Jobticket nutzen, verpflichten sich, nur in Ausnahmefällen einen Parkplatz in Anspruch zu nehmen.

Das Versorgungsgebiet des ZfP Südwürttemberg erstreckt sich von Stuttgart bis zum Bodensee und umfasst mehr als 25 Standorte. Daher musste eine Lösung gefunden werden, die in mehreren Verkehrsverbünden greift. Der monatliche Zuschuss gilt daher bei sämtlichen Jahresabonnements für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte – egal ob im Donau-Iller-Nahverkehrsgesellschaft (DING), dem Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) oder dem Verkehrsverbund Neckar-Alb-Bodensee (naldo).