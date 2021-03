ZfP-Forschungsstandort Weißenau ist Teil des neuen Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit

Forschende des ZfP Südwürttemberg am Standort Weißenau sind Teil des neuen Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit. Mit den Gesundheitszentren wolle das Bundesministerium für Bildung und Forschung Kompetenzen bündeln und auf gemeinsame Ziele ausrichten, heißt es in einer Pressemitteilung des ZfP. Durch die Vernetzung verschiedener Forschungsbereiche eines Fachgebietes soll es gelingen, Forschungserkenntnissen noch schneller in die Versorgungspraxis zu überführen. Für das Zentrum für Psychische Gesundheit hatte es ein bundesweites Bewerbungsverfahren mit reger Beteiligung gegeben, das ein Forschungsnetzwerk für sich entscheiden konnte. Darin sind neben dem ZfP Südwürttemberg, das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, die Universität Heidelberg, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatik in Ulm sowie das Bezirkskrankenhaus Günzburg vertreten. Ausschlaggebend für den Standort Weißenau seien laut des Schreibens die umfangreichen Arbeiten zu Zwangsmaßnahmen des Teams um Tilman Steinert, Leiter des Zentralbereichs Forschung und Lehre des ZfP Südwürttemberg, sowie die besonders erfolgreiche Drittmitteleinwerbung gewesen. In den nächsten sechs Monaten werde geklärt, wie die Zusammenarbeit erfolgt. Dabei sollen die umfassende Einbindung der Betroffenen und ihrer Perspektiven in allen Bereichen der Forschung, Aufklärung über psychische Erkrankungen, Entstigmatisierung und die Vermittlung von Wissen zur Hilfe und Selbsthilfe eine wichtige Rolle spielen. Foto: Ernst Fesseler