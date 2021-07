ZfP feiert 25 Jahre Rechtsformänderung

25 Jahre ist es her, dass aus den Psychiatrischen Landeskrankenhäusern in Weissenau, Bad Schussenried und Zwiefalten die Zentren für Psychiatrie wurden. Das geht aus einer Pressemitteilung der ZfP Südwürttemberg hervor. Dieses Jubiläum nimmt das ZfP Südwürttemberg zum Anlasse, um die Entwicklungen der letzten Jahre zu würdigen, unter anderem mit einer eigenen Jubiläumswebseite.

Die Rechtsformänderung, die die Psychiatrischen Landeskrankenhäuser 1996 zu Zentren für Psychiatrie machte, sei weit mehr als nur eine reine Formalie gewesen. „Für uns begann damit die Entwicklung zu einem modernen Gesundheits- und Sozialunternehmen“, wird ZfP-Geschäftsführer Dieter Grupp zitiert.

Gemäß des Errichtungsgesetzes hatten die Zentren in Weissenau, Schussenried und Zwiefalten fortan nicht nur den Auftrag, die vollstationäre, teilstationäre und ambulante Krankenversorgung sicherzustellen, sondern sich auch am Aufbau gemeindenaher Strukturen zu beteiligen. Der Anfang sei 1999 mit der Auslagerung einer allgemeinpsychiatrischen Station an das Krankenhaus Wangen gemacht, dutzende gemeindenahe Einrichtungen folgten.

Das Angebot der Zentren sei nicht nur an immer mehr Standorte verlagert worden, sondern auch die Vernetzung mit Partnern und Trägern psychiatrischer Hilfsangebote vorangetrieben, sei es im gemeindepsychiatrischen Verbund oder in regionalen Sucht-, Alten- oder Jugendhilfesystemen.

„Durch den Ausbau der Angebote über Sektor – und Systemgrenzen hinweg können wir inzwischen so gut jedem Betroffenen ein passgenaues Behandlungsangebot in Wohnortnähe machen“, so Grupp stolz. Das führe dazu, dass sich die Verweildauer in den Kliniken über die Jahre hinweg immer weiter reduziert hat. Außerdem habe dieser Ansatz auch dazu beigetragen, dass die Psychiatrie ein Stück weit entstigmatisiert wurde.

All die Entwicklungen der letzten 25 Jahren würdigt das ZfP Südwürttemberg mit verschiedenen Jubiläumsaktionen. So ist unter www.25jahre.zfp-web.de eine eigene Jubiläumswebseite an den Start gegangen, auf der unter anderem ein digitaler Rückblick, 25 Stimmen aus dem ZfP sowie eine Glückwunsch-Wall zu finden sind.

Weiterhin gebe es Aktionen auf den Social-Kanälen des Unternehmens, ein Jubiläums-Magazin, einen Malwettbewerb des inklusiven Ateliers und im Herbst eine Tagung zu 25 Jahren Chancengleichheit.