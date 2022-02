ZF – starker Partner für unsere Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon seit einigen Jahren arbeiten wir am Albert-Einstein-Gymnasium im Bereich Berufsorientierung verlässlich und eng mit der Firma ZF zusammen. Als weltweit drittgrößter Automobilzulieferer zählt ZF zu den global führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Antriebs- und Fahrwerktechnik. Die Firma ist ein global attraktiver Arbeitgeber, der mit zahlreichen Entwicklungszentren und Produktionsstätten in allen Märkten weltweit vertreten und dennoch stark in der oberschwäbischen Region verankert ist. Ihre Personaler wissen also ganz genau, worauf es bei heutigen Bewerbungen sowohl in der Region als auch global ankommt.

Wir freuen uns daher sehr, unsere Bildungspartnerschaft nun weiter auszubauen: Bisher führten wir bereits in der Mittelstufe erfolgreich ein Bewerbertraining mit Frau Annette Leschinski (Kaufmännische Ausbildung und Ausbildungsmarketing bei ZF) durch. Außerdem fand für die Jahrgangsstufe 1 der „Tag der Ausbildung“ statt, an dem ZF als eines von circa 20 regionalen Unternehmen Schülerinnen und Schüler über Ausbildungs- und Studiengänge informierte.

Neben der Fortsetzung dieser Bausteine ist nun geplant, eine Fortbildung zum Thema „Bewerbertraining“ für Deutsch- und GK-LehrerInnen am AEG durchzuführen, um alle KollegInnen auf den neusten Stand in diesem sich schnell wandelnden Themenfeld zu bringen. Ebenso soll für interessierte SchülerInnen der Jahrgangsstufe 1 eine Art Assessment-Center als Vorbereitung auf das Bewerbungsverfahren zum Dualen Hochschulstudium angeboten werden, um so einen erweiterten Praxisbezug zu schaffen und die Vorbereitung der SchülerInnen in diesem Bereich abzurunden.