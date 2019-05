Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zum 1. Mai in Höhe einer Gaststätte in der Marktstraße zugetragen hat und bei dem ein 22-Jähriger leicht verletzt wurde, sucht die Polizei noch Zeugen.

Wie der junge Mann am Mittwochvormittag laut Polizeimeldung anzeigte, hatte er sich gegen 23.20 Uhr ins Freie begeben und wurde dann wohl geschlagen. Der Geschädigte, der etwa eine Stunde später von einem Freund in der Nähe der Gaststätte aufgefunden wurde, konnte sich, vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums, weder an das Vorgefallene noch an einen Tatverdächtigen erinnern. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Marktstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333, zu wenden.