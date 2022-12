Zeugen zu Unfallflucht in Tiefgarage gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Weißenauer Straße sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen. Das teilt die Polizei mit. Ein Unbekannter touchierte zwischen 9.30 und 10.30 Uhr einen abgestellten 3er BMW und verursachte an diesem einen Schaden von mehreren hundert Euro. Er hinterließ zwar eine Notiz an dem Pkw, über die er aber nicht zu ermitteln ist, und fuhr im Anschluss davon. Personen, die den Unfall oder das Anbringen einer Notiz an dem schwarzen BMW beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 bei der Polizei zu melden.