Zeugen zu Gerangel in Oberstadt gesucht

Am frühen Sonntagmorgen um 3 Uhr hat es in der Ravensburger Marktstraße eine tätliche Auseinandersetzung gegeben, in die fünf Leute verwickelt waren. Den Angaben der drei mutmaßlichen, zur Tatzeit laut Polizeibericht nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Geschädigten zufolge seien diese unvermittelt von zwei Männern von hinten angegriffen und mit einem Elektroschockgerät angegangen worden. Der 27-Jährige sowie seine 22-jährige Begleiterin seien daraufhin hingefallen, der 25-jährige dritte Geschädigte sei beim folgenden Gerangel durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt worden. Die unbekannten Angreifer flüchteten.

Aufgrund der Umstände erlitt die 22-Jährige einen Schock und musste zur weiteren Versorgung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben beziehungsweise Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333, zu melden.