Etwa 4000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in der Kuppelnaustraße in Ravensburg entstanden. Laut Polizeibericht streiften sich ein der Mazda eines 25-jährigen Fahrers und der Caddy eines 77-jährigen Fahrers. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei zur genauen Klärung des Unfallhergangs noch Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.