Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem bei einem Verkehrsunfall in der Olgastraße an einem Skoda ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden ist, sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer streifte laut Polizeibericht zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag den am Straßenrand geparkten Pkw und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den entstandenen Schaden am Skoda zu kümmern. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.