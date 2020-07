Zeugen nach Unfallflucht gesucht

An der Einmündung der „Untere Burachstraße“ in die Gartenstraße in Ravensburg ist am Mittwochnachmittag ein Citroen C1 von einem abbiegenden Pkw angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr davon, teilt die Polizei mit.

Gegen 15.45 Uhr bog ein nicht näher beschreibbarer Wagen von der „Untere Burachstraße“ nach rechts in die Gartenstraße ab. Gleichzeitig fuhr die 59-jährige Citroenfahrerin auf der Linksabbiegerspur in der Gartenstraße an, nachdem ihre Ampel auf Grün umgeschaltet hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Während die Citroenfahrerin in einer nahegelegenen Bushaltestelle anhielt, fuhr der Rechtsabbieger in Richtung Weingarten weiter.

Eine Zeugin hatte das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden Autos falsch abgelesen, weshalb die Polizei jetzt nach Zeugen sucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.