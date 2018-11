Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 7.30 und 8 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Meersburger Straße ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden. Ein Unbekannter touchierte nach Angaben der Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Skoda und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.