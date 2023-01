Zeugen nach Diebstählen aus Autos gesucht

Wegen mehrerer Diebstähle aus Autos ermittelt derzeit das Polizeirevier Ravensburg.

In der Nacht von Sonntag auf Montag erbeutete ein Täter in einer Tiefgarage in der Wilhelm-Macher-Straße ein Autoradio und Wertgegenstände aus einem geparkten Pkw. Wie genau es ihm gelang, das Fenster des grauen Renault Modus zu öffnen und in den Wagen zu gelangen, ist laut Bericht aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Kuppelnaustraße wurde im Laufe des Sonntags ein Geldbeutel aus dem Handschuhfach eines geparkten blauen Audi TT gestohlen. Vermutlich verschaffte sich der Dieb ebenfalls über das Seitenfenster Zugang zum Innenraum des Pkw.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 zu melden.