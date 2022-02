Zeugen nach brutalem Überfall auf Seniorin gesucht

Nachdem Überfall auf eine Seniorin auf dem Radweg zwischen Oberzell und Weißenau, hat die Polizei neue Hinweise erhalten, teilt das Polizeipräsidium jetzt mit.

Der Täter, der die79-Jährige rücklings angegriffen und ihr Rad samt Einkäufen gestohlen hat, sei demnach offensichtlich mit dem auffällig weißen Fahrrad mit roten Satteltaschen bis nach Weißenau gefahren, wo er das Rad in einem Gebüsch entsorgte.

Beobachtung zu diesem Zeitpunkt wichtig

Das Gebüsch befinde sich auf Höhe des Bahnhofes Weißenau, weshalb die Polizei nun fragt: Wer hat in der Zeit zwischen 21.30 und 22 Uhr am Donnerstag, 27. Januar, auf dem Radweg auf Höhe des Bahnhofes Weißenau Personen beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751/8033333 erbeten.

Opfer war kurze Zeit bewusstlos

Kurz nach 21 Uhr hatte der Gesuchte am Donnerstag, 27. Januar, eine Radfahrerin auf dem Fahrradweg zwischen Weißenau und Oberzell angegriffen, berichtete die Polizei nach dem Überfall. Der unbekannte Täter schlug der 79-Jährigen, die in Richtung Oberzell unterwegs war, unvermittelt in den Rücken, sodass die Seniorin stürzte und nach ersten Erkenntnissen wohl das Bewusstsein verlor.

Der Täter flüchtete mit ihrem Rad und den darauf befindlichen Einkäufen. Er war, als die Rentnerin kurz darauf wieder zu sich kam, auf und davon.

Ein ebenfalls älterer Herr, der kurz darauf den Radweg ebenfalls nach Weißenau entlangfuhr, sprach die 79-Jährige an. Trotzdem zeigte die Seniorin den Vorfall erst einige Tage später bei der Polizei an.