Nicht unerheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag zwischen 12.45 und 14.45 Uhr in einem Parkhaus in der Rudolfstraße entstanden. Ein unbekannter Autofahrer streifte nach Angaben der Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Telefon 0751/8033333.