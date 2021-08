Zeuge beobachtet Unfallflucht

Ein Zeuge hat am Montag gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein Autofahrer in der Grüner-Turm-Straße in Ravensburg einen Poller angefahren hat und danach flüchtete.

Der 27 Jahre alte Fahrer prallte nach Polizeiangaben beim Rückwärtsfahren gegen den Pfosten und verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro an seinem Mercedes und dem Poller.

Nachdem er kurz ausgestiegen war und den Schaden begutachtet hatte, stieg er wieder ins Auto und fuhr davon. Dank des aufmerksamen Passanten konnte der Verursacher ermittelt werden und hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.