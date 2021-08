Zeuge beobachtet Unfallflucht

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht in der Eisenbahnstraße in Ravensburg am Dienstag kurz nach Mitternacht geklärt werden konnte.

Die Augenzeugen beobachteten laut Pressemitteilung der Polizei, wie die Fahrerin eines Mercedes beim Ausparken einen abgestellten BMW touchierte. Im Anschluss stieg die Frau aus, sah sich den Schaden in der Höhe eines dreistelligen Euro-Bereichs an und fuhr ohne Licht weg. Alarmierte Polizeibeamte konnten die 30 Jahre alte Unfallverursacherin ausfindig machen. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.