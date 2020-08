Zerstörungswut setzt neuem Ravensburger Leihrad-Projekt zu

Die richtige Rückgabe:

So funktioniert die richtige Rückgabe der Leihfahrräder: Sie müssen an der Station verankert und wieder registriert werden, was durch ein grünes Licht an der Station bestätigt wird. Bei einem roten Licht war die Rückgabe nicht erfolgreich. Der Nutzer muss die TWS dann laut Allgemeinen Geschäftsbedingungen informieren, das ist unter der Telefonnummer 0800 / 8044700 rund um die Uhr möglich.

Die Ausleihstationen:

Aktuell gibt es zehn Ausleihstationen an folgenden Orten: in Schmalegg in der Schenkenstraße/Bushaltestelle, in Ravensburg am Mittelöschplatz, am Bahnhofsvorplatz, am Escher-Wyss-Platz (hinter dem Bahnhof), am südlichen Marienplatz, an der Eissporthalle, im Wiesental, am Technischen Rathaus im Deisenfang, in Weingarten in der Hähnlehofstraße und am Stadtgarten. Bis zum Jahresende wollen die TWS insgesamt 16 Verleihstationen an der Verbindung zwischen Schmalegg und Weingarten anbieten. Dann gehören 128 Elektroräder zum Verleihsystem.