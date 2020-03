Zentrum für Hand- und Fußchirurgie unter neuer Leitung

Im Kreis Sigmaringen ist der erste Bürger positiv auf Corona getestet worden. Es handelt sich um einen 49-Jährigen, der mit seiner fünfköpfigen Familie im Skiurlaub in Wolkenstein in Südtirol war. Das teilt das Landratsamt Sigmaringen in einer Pressemitteilung mit.

Das war vorbildlich.

Landrätin Stefanie Bürkle

Der Mann war am 29. Februar aus dem Urlaub zurückgekehrt und hatte Symptome entwickelt. Die übrige Familie wiederum sei symptomfrei und negativ getestet.