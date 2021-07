Zentralratsvorsitzenden der Deutschen Sinti und Roma beeindruckt von Ravensburger Ausstellung

Romani Rose, Zentralratsvorsitzender der Deutschen Sinti und Roma, zeigte sich höchst beeindruckt vom Besuch der aktuellen Sonderausstellung im Museum Humpis-Quartier zum Thema „Ausgrenzung und Verfolgung. Ravensburger Sinti im Nationalsozialismus“. Am Mittwoch nahm er sich zusammen mit Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, ausgiebig Zeit für einen Rundgang und authentische Informationen. Die Aufarbeitung dieser schändlichen Aspekte der Ravensburger Stadtgeschichte und die Worte, die Oberbürgermeister Daniel Rapp dazu fand, würdigte Rose mit aufrichtiger Anerkennung („Das hier ist keine Pflichterfüllung, das kommt von Herzen“). Ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt hielt den historischen Moment fest.

Rose: Minderheitenschutz unabdingbar

Der CDU-Wahlkreisabgeordnete Axel Müller hatte den gemeinsamen Ausstellungsbesuch eingefädelt. Unlängst hatte er bei einer Plenarrede im Bundestag als zuständiger Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für nationale Minderheiten darauf Bezug genommen, wie sich Ravensburg dieser Verfolgungsgeschichte stellt. Anlass war für Müller die Vorlage eines 800-Seiten-Berichts der Unabhängigen Kommission Antiziganismus. Und wie sich dieser Antiziganismus in systematische Verfolgung und in Massenmord wandelte und lange nach 1945 noch in Diskriminierung und Ausgrenzung nachwirkt(e), davon handelt die Ausstellung im Humpis-Museum.

Eine wichtige Lehre aus der Geschichte, so war man sich einig: Zur rechtsstaatlichen Demokratie gehöre unabdingbar der Minderheitenschutz. Und dies wollte Romani Rose ganz und gar nicht nur auf die Sinti und Roma bezogen wissen, die neben den Juden besonders dem Vernichtungswillen des NS-Regimes ausgesetzt waren und die nach 1945 lange um den ihnen zustehenden Platz in der deutschen Gesellschaft und die Anerkennung ihrer Verfolgungsgeschichte kämpfen mussten. Wie berichtet, hat er am gleichen Tag seinen ungarischen Verdienstorden zurückgegeben, um damit gegen das ungarische Gesetzt zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität zu protestieren.

OB Rapp bekennt Ravensburger Schuld

Auch in Deutschland werden erst jetzt, über 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, klare Worte gesprochen. „Sinti und Roma gehören zur Urbevölkerung dieses Landes“, so Axel Müller. „Auch wir Ravensburger haben damals große Schuld auf uns geladen“, bekannte OB Rapp und verwies dabei ausdrücklich auf zwei seiner Vorgänger in den Jahren 1933 bis 1945, deren Mittäterschaft in der Ausstellung (erstmals) klar dokumentiert ist. „Ich bitte um Verzeihung für all das Schreckliche, das damals geschehen ist“, so Rapp.

Diese Worte und der Rundgang durch die Ausstellung berührten den Zentralratsvorsitzenden der Deutschen Sinti und Roma offensichtlich tief. Rose („In erster Linie bin ich Deutscher. Und das hier ist meine Heimat“) äußerte immer wieder seine Anerkennung für die Arbeit von Museumsleiterin Sabine Mücke und Kurator Peter Fritsch und lud sie nach Heidelberg ins dortige Dokumentations- und Kulturzentrum ein. Sie konnten diese Sonderausstellung mit vielen Fotos aus der Sammlung Zitrell, historischen Dokumenten, dank der wissenschaftlichen Grundlagenarbeit von Dr. Esther Sattig und – nicht zuletzt – mit Hintergrundinformationen aus Ravensburger Sintifamilien konzipieren.

16-Jähriger aus dem Sinti-Powerclub führt den Gast

Zu einem ganz besonderen Erlebnis wird der Ausstellungsrundgang in Begleitung der „Peer-Guides“ vom Sinti-Powerclub Ravensburg. Der erst 16-jährige Philipp Reinhardt – ein Nachname, der unter Ravensburger Sintifamilien sehr verbreitet ist – glänzte beim Rundgang mit der Prominenz mit profundem Wissen und klaren Stellungnahmen. Die nach 1945 verbreitete Mär, dass man als Nazi-Normalbürger ja nichts von rassistischer Verfolgung und Vernichtung habe wissen und noch viel weniger dagegen habe tun können, ließ er nicht gelten.

Vielmehr habe es schon 1929 in der Ravensburger Bevölkerung deutliche Forderungen gegeben, die „Zigeuner“ in ein Lager zu verfrachten und dieses mit Stacheldraht zu umzäunen, was dann auf Geheiß des damaligen Bürgermeisters Rudolf Walzer 1936/1937 in vorauseilendem Gehorsam umgesetzt wurde. Und als am 13. März 1943 aus dem Ravensburger Ummenwinkel 34 Männer, Frauen und Kinder ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden (wovon 28 dort oder in anderen Lagern ermordet wurden), da hat sich dies ganz sicher nicht geheim halten lassen. Ihnen, den in Auschwitz ermordeten Ravensburgern und Ravensburgerinnen, galt das anschließende Gedenken am Mahnmal an der Jodokskirche.

Informationen zur Ausstellung

Die Sonderausstellung im Museum Humpis-Quartier ist bis zum 30. Januar 2022 vorerst unter aktuellen Corona-Auflagen geöffnet, dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Dazu bucht man sich am besten ein Zeitfenster, online (www.museum-humpis-quartier.de) oder telefonisch 0751 / 82820. Führungen werden ab August für Kleingruppen angeboten. Das Begleitprogramm startet am 14. September mit dem Einführungsvortrag von Dr. Esther Sattig, die mit ihrer auch als Buch erhältlichen Dissertation „Das Zwangslager Ummenwinkel. Die Verfolgung der oberschwäbischen Sinti“ die wissenschaftliche Basis für die Ausstellung geschaffen hat. Für Schulklassen werden gesonderte Führungen und Materialien zur Vorbereitung angeboten, was, so Museumsleiterin Sabine Mücke, vor den Sommerferien schon rege angefragt wurde.