„Zelt der Begegnung“ steht auf dem Marienplatz

Auf Einladung der Evangelischen Allianz Ravensburg/Weingarten steht das „Zelt der Begegnung“ am Donnerstag und Freitag, 15. und 16., sowie am Sonntag, 18. Juli, vor der Touristinformation auf dem Marienplatz in Ravensburg.

Das „Zelt der Begegnung“ ist laut Pressemitteilung der Allianz eine vom Verein Danken.Feiern.Beten getragene Wanderbildausstellung, die sich mit dem Christentum in der ehemaligen DDR auseinandersetzt. Nach einer Führung entlang der Bilder erzählt ein mitreisender Zeitzeuge seine Geschichte in der DDR. Dabei werde er „vom Mut der Veränderung, nicht zuletzt vom Wunder der Kerzen und Gebete“ berichten, heißt es in der Ankündigung.

Danach sei Zeit, mit dem Zeitzeugen und den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Das Programm ist für rund 45 Minuten ausgelegt, kann aber variiert werden. Das Zelt kann spontan besucht werden, für Gruppen gibt es die Möglichkeit der Reservierung per E-Mail an zeltderbegegnung@web.de oder telefonisch unter der 0751/76779827.