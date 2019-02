Zeitrafferaufnahmen: So sehen die Abbrucharbeiten auf dem Rinker-Areal von oben aus

Bereits 2022 sollen rund 280 neue Wohnungen in der Ravensburger Oststadt, am Rande der Wangener Straße, bezugsfertig sein. Derzeit werden die Reste des alten Industriegeländes, zuletzt von der Firma Vetter Pharma genutzt, abgeräumt. An dieser Stelle werden rund 20 Mehrfamilienhäuser entstehen.

Unsere Bilder zeigen den Abbruch einer Gewerbehalle auf dem sogenannten Rinker-Areal; im nächsten Jahr sollen hier die Arbeiten für die neuen Wohngebäude beginnen. In der östlichen Vorstadt sind weitere Wohngebäude in der Planung oder bereits in der Mache: in der Hinzistobler Straße und direkt an der Ortseinfahrt an der Wangener Straße in Richtung Knollengraben, wo derzeit noch Wohncontainer für Asylbewerber stehen.

Insgesamt werden im Quartier mehr als 500 neue Wohnungen entstehen.

