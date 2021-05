Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Aber wie spät ist es denn nun eigentlich? 10.09 Uhr. Nein, 11.12 Uhr. Oder halt, doch erst 7.14 Uhr. Wer am Mittwoch keine Uhr oder alternativ sein Handy in der Ravensburger Innenstadt dabei hatte, der tat sich schwer, die richtige Uhrzeit zu ergründen. Gleich drei Uhren gaben unterschiedliche Zeiten an. Da schlägt’s doch 13! Zumindest für Pessimisten. Optimisten freuten sich wahrscheinlich ob der großen Auswahl. Zeiten ändern sich, und heutzutage muss man eben mit der Zeit gehen, egal welche Stunde gerade geschlagen hat.