Zehntscheuer startet in die neue Spielzeit

Die sogenannten Win-Wochen der Zehntscheuer starten an diesem Freitag, 24.September, um 20 Uhr, mit dem „Kolektif Istanbul“.

Das „Kolektif Istanbul“ verbindet traditionelle anatolische Melodien mit Funk, Weltmusik und Jazz zu einem treibenden Sound, der ebenso Schmelztiegel ist wie ihre Heimatstadt, verspricht die Zehntscheuer. Am Freitag, 24. September, gastiert die Band ab 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer. Türkische Rhythmen und westliche Einflüsse verschmelzen zu einer Melange, die man als so etwas wie progressive Hochzeitsmusik bezeichnen könnte, so der Veranstalter. Ausgelassene Stimmung sei garantiert. Die einzelnen Bandmitglieder sind ausgezeichnete Instrumentalisten, die eine enorme Bandbreite an musikalischen Genres zu bieten haben – vom Jazz über Balkanmusik bis zu türkischen Standards. Gayda (Dudelsack), Klarinette, Tarogato, Saxofon, Akkordeon, Sousafon (ähnlich der Bass-Tuba), Zurna (eine Art türkischer Oboe), Perkussion und Schlagzeug dominieren den Bandsound, der durch Aslı Doğans klare Stimme eine ganz besondere Ausdruckskraft erhält.