Zehntscheuer Ravensburg setzt ihr Programm ab Januar fort – maximal halbe Auslastung geplant

Die Zehntscheuer Ravensburg gibt die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab Januar bekannt. „Sofern es keine weiteren behördlichen Einschränkungen gibt, wollen wir unser bereits veröffentlichtes Winterprogramm ab dem 7. Januar fortsetzen“, heißt es in einer Mitteilung des Betreibervereins. „Wir werden die aktuell zulässige halbe Auslastung noch etwas reduzieren, um genügend Abstände zu ermöglichen.“

Zunächst steht ein rockiges Erinnerungskonzert an Sänger David Bowie auf dem Programm. Die „Heroes“-Tributeband wird für eine stimmige Verbeugung vor dem 2016 verstorbenen britischen Musiker sorgen. Einen Tag später, am 8. Januar, kommt es zu einem weiteren „Ravensburg slammt!“-Abend, für den es nur noch wenige Restkarten gibt.

„Glückliches Händchen“ überschreibt am 13. Januar Kabarettist Martin Fromme sein Solo-Programm, mit dem er politisch völlig unkorrekt losinkludiert.

Mit der „Nacht des Fado“ gibt es am 14. Januar einen portugiesischen Abend. Sofia Ramos und Carlos Leitao kommen mit ihren Musikern direkt aus Lissabon und bieten den typischen Saudade-Klang zum Sehnsuchtsgefühl der Portugiesen. Ein grenzübergreifendes Projekt zwischen Deutschland und Frankreich präsentiert die Band „Zweierpasch“: Weltmusikalischer HipHop in beiden Sprachen (15. Januar). Rockabillysound bringt das Adriano Batolba Trio am 21. Januar ins Haus und beweist, dass Rock’n’Roll mal etwas mit Rebellion zu tun hatte.

Eine Jazz/Funk und Latin-Melange spielt die Toni Eberle Band aus Vorarlberg am 22. Januar, ehe die Berliner Liedermacherin Dota mit Duopartner Jan Rohrbach „Lieder ohne Besserwissen“ singt (28. Januar). Die „Grandmother’s Funck“ werden einen Tag später mit ihrer „Swiss Funkyness“ einen entspannten Januarabschluss zelebrieren.

Die diplomierte Sexualpädagogin Barbara Balldini kommt mit ihrem locker-unverkrampften Aufklärungskabarett und erzählt am 4. Februar amüsant „von Liebe, Sex und anderen Irrtümern“, ehe der dänische Bluesstar Thorbjörn Risager mit seiner Band The Black Tornado „Blues für gute Gefühle“ offeriert (5. Februar).

Ebenfalls aus Kopenhagen reisen die Jazzer von „I think you’re awesome“ am 11. Februar an, ehe „Carrousel“ am Tag danach mit Gute Laune-Ohrwurmpop das Publikum erfreuen. Paradiesvogel „MonoNeon“ steht für modernen US-Jazz – einer Fusion zwischen Funk, Soul, HipHop und Jazzigem (17. Februar).

Der bayerische Kabarett-Altmeister Josef Brustmann präsentiert am 18. Februar sein aktuelles Musikprojekt: „Brustmanns Lust“, bevor mit dem ehrlichen Rock’n’Roll von „The Wake Woods“ (19. Februar) und raffiniertem Soul-Funkspaß der einheimischen „Indoor Picnic“ (25. Februar) die Zehntscheuer ihr Winterprogramm beschließt.

Vorverkauf und Infos für alle Veranstaltungen unter www.zehntscheuer-ravensburg.de.