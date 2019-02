Zehntscheuer präsentiert neues Programm

Mit Neuerungen lockt die Zehntscheuer in Ravensburg sein Publikum im Frühjahr: Eine komfortable Sitzbank befindet sich jetzt an der Rückseite des Saales. Außerdem liegt das neue Programm an den üblichen Stellen aus, heißt es in der Pressemitteilung.

Los geht es am 1. März: „Disco Flash“ werden für Fasnetsstimmung sorgen. Am Rosenmontag gibt es Coverrock mit „Bub & the Bubbles“. „Golden Sixties – Tanz und Hock für Junggebliebene“ heißt es erstmals am 12. März. DJ Olly legt Musik von den 1960er-Jahren bis heute auf. Live geht es am 14. März weiter, wenn „Voxid“ ihren a cappella-Vokalpop in den Saal schmettern. Mit Lüül kommt einen Tag später ein Ur-Gestein der deutschen Song-Szene, der gemeinsam mit seiner Band sein aktuelles Album „Fremdenzimmer“ vorstellen wird. „Facetten einer Sängerin“ sind zu hören, wenn am 16. März Stefanie Boltz mit ihren Musikern ein Konzert zwischen Pop, Blues und Jazz offeriert.

Im Rahmen ihrer Solidaritätstour „Eine Million gegen Rechts“ gastieren Strom & Wasser mit Liedermacherrock (21. März), während das „Theatre du Pain“ mit seinem Dada-Kabarett am 22. März 35 Jahre im Dienst des Absurden begeht. Neu ins Programm wurde der „Song Slam“ aufgenommen (23. März), das spielerische Wettsingen verschiedener Liedermacher und Songschreiberinnen wird per Abstimmung des Publikums entschieden. Beim Konzert von „Hundred Seventy Split“ um Leo Lyons am 28. März lautet das Motto „Woodstockveteran – Fifty Years After“. Einen Tag später gastiert Andy Ost, der Deutsche Kabarettmeister 2018. Paul Millns, englischer Bluespoet mit Altmeisterstatus, wird am 30. März zu hören sein.

Am 4. April tritt Johanna Juhola Reaktori aus Finnland auf, das Quartett kreuzt Fantasia-Tango mit nordischen Electronics. Tags darauf heißt das Programm „Nicht ganz kosher!“, wenn Nirit Sommerfeld und das Orchester Shlomo Geistreich mit Klezmer Geschichten und Lieder aus Israel präsentieren. Der 6. April bietet klassischen Gitarrenrock mit der Klaus „Major“ Heuser Band, ehe am 10. April das Irish Spring Festival in der Zehntscheuer Station macht.

Am 11. April brillieren Will Pound & Eddie Jay zwischen Folk und Blues auf Mundharmonika und Akkordeon. Am 12. April ist der bayerische Kabarettpoet Josef Brustmann mit Programm „Das Leben ist kurz, kauf die roten Schuh“ zu erleben. Der Jazzgitarrist Christoph Neuhaus ist mit Sängerin Fola Dada und Band zu erleben (13. April). Am Gründonnerstag, 18. April, heißt es „Dahoam und retour“ bei der „Unterbiberger Hofmusik“, die sich von Bayern bis nach Ägypten, Indien und in die Türkei gespielt hat.

Zwei Konzerte im Rahmen von Jazztime in Town

Im Mai folgt ein Gastspiel des 78-jährigen Bluessängers Chris Farlowe mit der Hamburg Blues Band (3. Mai) sowie ein Auftritt des sphärischen Folkduos „Fjarill“. Im Rahmen der Jazztime in Town am 11. Mai finden zwei Konzerte statt. Die „Akkordeonale“ kommt am 17. Mai ins Haus, einen Tag später erklingt moderne Alpinmusik mit „Alma“ aus Wien. Welt-Kammermusik mit „Belem“ im Rahmen des Bodenseefestivals (23. Mai), „DLIA“ und ihr souliger Funk-Rap (24. Mai) sowie ein weiterer Poetry Slam am 25. Mai komplettieren das Zehntscheuer-Frühjahr.