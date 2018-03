Zehnte Ravensburger Musikwoche beginnt

Die zehnte Ravensburger Musikwoche steht wieder an. Sie startet am Montag, 2. April. Wie das Popbüro Bodensee- Oberschwaben mitteilt, werden die Bands D.A.R.I.O. (Rap, Hip-Hop) aus Lindau, Generation Polaroid (Singer und Songwriter, Pop-Rock) aus Wangen, The Sound Monkeys (poppiger Garage Punk) aus Konstanz und Voltkid (Alternativ-Deutsch-Rock) aus Bad Waldsee teilnehmen.

Höhepunkt der Musikwoche ist das „Newcomer Festival“ im Konzerthaus Ravensburg am Freitag, 6. April, ab 20 Uhr. Hier präsentieren sich die jungen Musiker dem Publikum. Im Anschluss an das Konzert gibt es in diesem Jahr eine „10 Jahre Musikwoche“-Party mit DJ Neexus. Moderiert wird das „Newcomer Festival“ von „To Flyer“, beide haben schon an der Musikwoche teilgenommen, so die Ankündigung.

Eigenen Angaben zufolge wurde die Fördereinrichtung „Popbüro Bodensee-Oberschwaben“ vor elf Jahren in Ravensburg für junge Musiker von der Stadt Ravensburg und der Popakademie Mannheim eingerichtet. Verschiedene Projekte wie das Tonlabor (im Jugendhaus) und andere Förderungen gehören seither zum Angebot der Stadt, teilt die Einrichtung mit. Gemeinsam mit der Musikschule und dem Jugendhaus wurde die Ravensburger Musikwoche entworfen und geplant. „Eine Woche für vier junge Musiker und Bands aus der Region, die in dieser Zeit intensiv geschult werden, mit dem Hintergedanken, eine besondere Plattform zu bieten für musische, kreative Entwicklung unter idealen Bedingungen“, so die Veranstalter. Zehn Jahre danach seien junge Musiker und Bands der Musikwoche aus der Musikszene in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Jüngstes Talent ist die Sängerin „Lotte“ sowie „Peter Pux“, „Manarun“ oder die Jazz-Sängerin „Anna-Lucia Rupp“.