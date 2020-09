Zehnjähriger droht Selbstmord an

Den Konsequenzen seines Tuns ist sich ein Zehnjähriger offensichtlich nicht nicht bewusst gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Junge in der Nacht zum Donnerstag gegen 00.50 Uhr über eine App an jemanden in Bremen gewandt und demjenigen mitgeteilt, dass er sich umbringen wolle und die Waffe bereits in der Hand halte.

Junge in Wohnung des Vaters angetroffen

Nachdem die Bremer Polizei als Anschlussinhaber des Mobiltelefons eine in Ravensburg wohnhafte Person ermitteln konnten, suchten Einsatzkräfte die betreffende Wohnung auf, in der sie den Zehnjährigen und dessen Vater antrafen.

Nach anfänglichem Leugnen räumte der Junge schließlich ein, die Nachricht an den Hinweisgeber in Bremen versandt zu haben.

Dem Vater und seinem Sohn wurden von den Beamten die möglichen Konsequenzen eines derartigen Polizeieinsatzes deutlich aufgezeigt.