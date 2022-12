Zehn Jahre Fairtrade Town

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stadt Ravensburg ist seit zehn Jahren Fairtrade Town. Jetzt hat sie das Gütesiegel für den fairen Handel erneut erhalten. Die Initiative Fairtrade Deutschland, die sich die Förderung des fairen Handels auf die Fahnen geschrieben hat, wurde der Stadt die Auszeichnung am 10. Dezember übergeben.

Über Netzwerkarbeit und die lokale Steuerungsgruppe, in der neben städtischen Mitarbeitern auch jeweils ein Vertreter von WeltPartner, der Agenda EINE WELT sowie dem Wirtschaftsforum Pro Ravensburg zusammenarbeitet, wurde „Fairer Handel“ in den vergangenen zehn Jahren in die Öffentlichkeit getragen. Unterschiedliche Projekte, Vorträge und Aktionen haben dazu beigetragen, die Bürgerinnen und Bürger in Ravensburg für fair gehandelte Produkte zu sensibilisieren. Darunter fallen etwa die nachhaltige und faire Stadt-Rallye im Jahr 2021, der verkaufsoffene Sonntag unter dem Motto „regional & fair“ oder verschiedene Aktionen der Agendagruppe EINE WELT unter dem Motto „Fairer Konsum“, „enkeltauglich leben“ und „Kleidung – made in Würde?“ Kleinbauern aus Peru, welche ihren Bio-Kaffee nach Ravensburg liefern, wurden 2016 in den Welt-laden eingeladen.

Die Tourist Information der Stadt Ravensburg selbst bietet mittlerweile in ihrem Shop neben regionalen Produkten auch fair gehandelten „TurmKaffee“, „TurmTee“ und „TurmSchokolade“ an. Im Weltladen, Viktualienmarkt und bei Charlies ist die Turmserie ebenso erhältlich.

„Wir wollen unser Netzwerk in den nächsten Jahren verstärken“, sagt Katja Böhmer, die bei der Stadt die Aktivitäten zu Fairtrade Town koordiniert. Auch Schulen, Gastronomie und Einzelhandel sollen künftig wieder stärker eingebunden werden.

Zu den weiteren Schritten, das Thema fairer Handel künftig stärker in die Öffentlichkeit zu rücken, gehört etwa die Weihnachtsaktion „FAIRschenken“ mit WeltPartner sowie die Idee für 2023, die App Ravensburg GO mit einer „fairtrade-Tour“ zu ergänzen. Jubiläen, die das Thema stärker in den Fokus nehmen, sind im nächsten Jahr 35 Jahre WeltPartner und 40 Jahre Weltladen. Weitere Infos unter www.ravensburg.de/fairtrade.