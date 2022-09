Zahlreiche Erstklässler feiern Einschulung in Ravensburg und Weingarten

Die „Schwäbische Zeitung“ veröffentlicht die Einschulungsfotos aller Abc-Schützen in Ravensburg, Weingarten und den Gemeinden und bittet alle Grundschulen, ihre Bilder mit einigen Informationen wie die Anzahl der Erstklässler sowie die Namen der Klassenlehrer an redaktion.ravensburg@schwaebische.de zu schicken.

Rollentausch: Lassen Sie sich von Ihrem Kind zur Schule führen. Dabei soll es Ihnen erklären, was es sieht und was es deshalb tun möchte.

Besprechen Sie die Gefahrenquellen auf dem Weg ausführlich und erklären Sie Ihrem Kind, dass es die Straße nur an gesicherten Stellen überqueren darf, also an Ampeln oder Zebrastreifen. Üben Sie mit ihm, wie es sich an diesen Stellen richtig verhält.

Gehen Sie den Schulweg mehrfach gemeinsam, am besten wochentags genau zu der Zeit, zu der das Kind demnächst in die Schule geht.

Zahlreiche Erstklässler haben am Mittwoch und Donnerstag in Ravensburg und Weingarten ihre Einschulung gefeiert. So wurden etwa 40 Kinder an der Grundschule Neuwiesen in Ravensburg begrüßt. Dort gibt es zum Schulstart drei erste Klassen.

An der Schule am Martinsberg in Weingarten wurden 60 Kinder eingeschult, und 17 Abc-Schützen besuchen seit Donnerstag die erste Klasse der Grundschule Schmalegg. Für sie und alle anderen Erstklässler beginnt nun der Ernst des Lebens, und damit verbunden müssen sie sich auch einer besonderen Herausforderung stellen: dem Schulweg.

17 Erstklässler feierten am Donnerstag ihre Einschulung an der Grundschule Schmalegg mit ihrer Klassenlehrerin Frau Menzel (rechts) und der Fachlehrerin Frau Mertens. (Foto: Grundschule Schmalegg)

An der Schule am Martinsberg in Weingarten wurden 60 Kinder eingeschult. (Foto: Schule am Martinsberg)

An der Grundschule Neuwiesen sind die Erstklässler am Donnerstagmorgen empfangen worden. (Foto: Siegfried Heiss)

Wie die Kreisverkehrswacht Ravensburg und die Verkehrswacht Württembergisches Allgäu in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, beginnt derzeit für etwa 2700 Schulanfänger im Landkreis Ravensburg ein neuer Lebensabschnitt.

„Bei aller Freude darüber birgt der Schulanfang und der damit verbundene Schulweg besondere Risiken für die kleinen Abc-Schützen“, erinnert Joachim Arnold, Vizepräsident der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg und Vorsitzender der Verkehrswacht Württembergisches Allgäu.

Warum Eltern Vorschriften selbst beachten sollten

Erstklässler wüssten noch nicht, was es mit den Regeln im Straßenverkehr auf sich hat. „Eltern müssen ihre Kleinen daher auf den Schulweg vorbereiten und ihnen erklären, was sie im Straßenverkehr zu beachten haben“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Als Eltern haben Sie eine Vorbildfunktion: Beachten Sie stets alle Vorschriften sorgsam“, so Arnold und warnt: „Mal eben ausnahmsweise über eine rote Ampel springen, weil die Zeit drängt, sollten Sie unbedingt vermeiden. Möglicherweise merkt sich Ihr Kind diese eine Ausnahme und tut es Ihnen irgendwann gleich.“

Aber nicht nur den Erstklässlern gelte die Aufmerksamkeit. Auch die älteren Schüler sollten immer wieder an die wichtigen Regeln im Straßenverkehr erinnert werden. Vor allem die „alten Hasen“ vergessen gerne die Gefahren.

Warum das Elterntaxi auch schadet

Einen Apell gibt Arnold auch an die Eltern. „Trauen Sie Ihren Kindern auch etwas zu. Das Elterntaxi ist für die Entwicklung der Kinder nicht immer der ideale Weg. Ein selbstständiges Zur-Schule-gehen gehört zu den wesentlichen Fähigkeiten.“

Übrigens sollten Kinder laut Pressemitteilung erst nach der erfolgten Radfahrausbildung in Klasse 4 mit dem Fahrrad zur Schule fahren, da die Regeln und auch die Motorik erst dann entsprechend geübt wurden.