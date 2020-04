Zahl der Wohnungseinbrüche geht zurück

„Trotz des Anstiegs der Gesamtzahl der Straftaten im vergangenen Jahr in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis um insgesamt 587 Delikte auf 29 733 ist das Sicherheitsniveau im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg nach wie vor gut“, sagte Polizeipräsident Uwe Stürmer bei der Bekanntgabe der polizeilichen Kriminalstatistik 2019. Mit 18 171 geklärten Straftaten sei die Aufklärungsquote zwar leicht rückläufig, liege aber mit 61,1 Prozent (Vorjahr: 62,4 5 Prozent) immer noch über dem Landesdurchschnitt.

Sehr positiv bewertet Stürmer den erneuten Rückgang beim Wohnungseinbruch. Nachdem diese Straftaten bereits in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen seien, habe deren Zahl um 27 Fälle auf 227 Delikte abgenommen, was einem neuerlichen Rückgang von über zehn Prozent entspreche, so der Polizeichef. „Hier zahlt sich die engagierte Arbeit der Ermittler von Schutz- und Kriminalpolizei über die Landesgrenzen hinweg aus.“ Aber auch die intensive Präventionsarbeit und gezielte Fahndungsmaßnahmen nach Einbrecherbanden haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Erfreulich sei auch, dass die Täter bei fast jedem zweiten Wohnungseinbruch keine Beute machten und die Taten damit im Versuchsstadium stecken blieben.

„Deutlich von 19 auf 28 zugenommen hat die Zahl der von der Kriminalpolizei bearbeiteten vollendeten und versuchten Tötungsdelikte“, sagt Stürmer. Dabei habe der gleich zu Beginn des vergangenen Jahres von einem 33-jährigen Rumänen auf offener Straße in Ravensburg begangene Mord für das wohl größte öffentliche Interesse gesorgt. Der zwischenzeitlich vor dem Landgericht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte Täter hatte am Abend des 31. Januar 2019 mit einem Bajonett über 20-mal auf seinen 46-jährigen deutschen Nebenbuhler eingestochen, der noch am Tatort seinen schweren Verletzungen erlag. Erfreulich sei, dass so wie dieser Mord auch alle anderen vollendeten und versuchten Tötungsdelikte – oft durch akribische Ermittlungsarbeit – zumeist schnell geklärt und damit eine Aufklärungsquote von 100 Prozent erreicht werden konnte.

Ebenfalls eine Zunahme hätten die Sexualstraftaten erfahren, die um über 20 Prozent von 408 auf 493 Fälle gestiegen seien. Naheliegend sei, dass ein Teil des Anstiegs auch aus einer höheren Anzeigebereitschaft resultiere. Erfreulich sei, dass die Aufklärungsquote bei den Sexualdelikten nochmals um zwei Prozentpunkte auf 86,4 Prozent zunahm. Aber auch im Deliktsfeld der Verbreitung von pornografischen Schriften im Internet und sexuell motivierten Beleidigungen waren erhebliche Steigerungsraten zu verzeichnen, erklärte der Präsidiumsleiter.

Nach wie vor bedenklich und nicht hinzunehmen sei die Entwicklung bei den Gewaltdelikten gegen Polizeibeamte, die auch im zurückliegenden Jahr erneut um 33 Fälle (plus von 12,2 Prozent) auf 304 Straftaten zugenommen haben, stellt der Polizeichef kritisch fest. Allein zwei Drittel der Tatverdächtigen (163 von 248) seien bei der Gewaltanwendung gegenüber Polizisten alkoholisiert gewesen, ergänzt Stürmer. Im Zehnjahresvergleich nahmen die Gewaltdelikte gegenüber der Polizei von 201 auf 304 Straftaten und damit um etwa 50 Prozent zu.

Erfreulicher sei die Entwicklung dagegen bei der Diebstahlskriminalität, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums auf ein Zehn-Jahres-Tief gesunken sei. Damit hätten die Straftaten in diesem Deliktsbereich um 211 auf 7729 Fälle abgenommen. Insbesondere der nochmalige Rückgang der Wohnungseinbrüche um 27 auf 229 Fälle markiere die niedrigste Zahl seit 1984, ergänzt Stürmer zufrieden. Überdies habe die Aufklärungsquote um über 13 Prozentpunkte auf 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden können. Einmal mehr habe sich die Bildung von Ermittlungsgruppen und die Arbeit der bei den Polizeirevieren tätigen Einbruchsachbearbeiter bewährt.

„Nach mehrjährigem Anstieg sind die registrierten Rauschgiftdelikte vergangenes Jahr um 29 Straftaten auf 2325 Fälle leicht zurückgegangen“, berichtet Stürmer, wobei in diesem Deliktsbereich immer auch von einem größeren Dunkelfeld ausgegangen werden müsse. Einmal mehr seien die meisten Drogenverfahren in Zusammenhang mit Cannabis und Amphetaminen geführt worden, allerdings habe sich die Zahl der Ermittlungsverfahren bei den Delikten mit den neuen psychoaktiven Stoffen von 14 im Jahr 2018 auf 69 im Folgejahr massiv erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr seien neun Rauschgifttote, zwei mehr als im Vorjahr, zu beklagen gewesen. Dabei habe es sich um sieben Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 52 Jahren gehandelt. Alle acht Personen seien an einer Überdosis verstorben, die neunte Person sei aus dem Jahr 2018 nacherfasst worden, erläutert der Leiter des Polizeipräsidiums.