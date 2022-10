Zahl der Geflüchteten steigt weiter: Notfallunterkunft wird aber bald abgebaut

Der Landkreis ist mittlerweile im Regelbetrieb der Behelfsunterkünfte und der Notfallunterkunft in Oberzell. Der Zuzug ist langsam, jedoch ungebrochen. In der dritten Woche in Folge steigt die Zahl der Schutzsuchenden in den Unterkünften des Landkreises.

Ende September waren noch 1462 Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Nationen in vorläufiger Unterbringung des Landkreises. In dieser Woche sind es 1480 (911 aus der Ukraine, 569 aus anderen Ländern). Es sind aber weitere rund 1500 Ukrainer im Landkreis, die hauptsächlich privat untergebracht sind.

Laut Landratsamt gibt es aktuell eine Gesamtkapazität von fast 1800 Plätzen. Davon sind rund 1100 Plätze in geregelten Unterkünften, beispielsweise in Containeranlagen oder im Isnyer Krankenhaus. Der Rest sind Plätze in Behelfs- und Notfallunterkünfte – also vor allem in Sporthallen.

Obwohl aktuell noch Kapazitäten zur Verfügung steht, werden die Stadthalle Bad Waldsee, die Carl-Wunderlich-Halle in Eisenharz und die Wangener Stadthalle zu Behelfsunterkünften umgebaut. Laut Landratsamt wird die Stadthalle in Wangen spätestens Ende nächster Woche belegt.

Stand jetzt sollen die Personen der Notfallunterkunft in Oberzell dorthin verlegt werden. Diese Schutzsuchenden hätten dort dann etwas mehr Komfort und Privatsphäre. Die Notfallunterkunft in Oberzell wird dann leer sein und, wie vom Landratsamt angekündigt, abgebaut.

Derweil geben anderen Städten Pläne für Behelfsunterkünfte bekannt. So plant unter anderem Bad Wurzach, dem Kreis das alte Hallenbad für die Unterbringung von Schutzsuchende zur Verfügung zu stellen. Kißlegg will das alte Molkereigebäude von Omira umbauen.