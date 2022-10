Zahl der Geflüchteten steigt im Kreis Ravensburg: Weitere Behelfsunterkünfte bald fertig

Es kommen weiterhin Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern im Landkreis Ravensburg an. Aktuell sind 864 Ukrainerinnen und Ukrainer in den vorläufigen Unterkünften des Landkreises untergebracht (Erklärung siehe roten Kasten). Im Gegensatz zur Vorwoche ein Plus von zehn Personen. Hinzu kommen 598 Schutzsuchende aus anderen Ländern, 13 mehr als in der Woche zuvor.

Die Geflüchteten aus der Ukraine sind auf sieben konventionelle Unterkünfte verteilt, die reichen jedoch nicht aus. 527 von 864 schutzsuchenden Ukrainern sind in Behelfsunterkünften untergebracht. Also in der Burachhalle in Ravensburg, der Kreishalle der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch und im 14 Nothelfer Krankenhaus in Weingarten.

Da der Landkreis Ravensburg mit weiter hohen Zuweisungen rechnet, werden derzeit weitere Behelfsunterkünfte ausgebaut. Beispielsweise die Stadthalle Wangen, die Mitte Oktober belegt werden soll. Die Stadthalle Bad Waldsee soll Ende Oktober bezugsfertig sein. Genauso wie die Carl-Wunderlich-Halle in Argenbühl.

Dass diese Behelfsunterkünfte dringend benötigt werden, zeigt die Anzahl an Flüchtlingen, die sich derzeit in der Notfallunterkunft in der Schussentalhalle in Oberzell befinden. 74 Menschen, 28 mehr als vergangene Woche, sind aufgrund des akuten Unterkunfts-Mangels dort kurzfristig untergebracht – auf Pritschen und ohne Privatsphäre.