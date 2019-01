Zahl der arbeitslosen Menschen im Januar gestiegen

Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im abgelaufenen Monat gestiegen.

Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, waren im Bezirk Konstanz-Ravensburg insgesamt 12 761 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet – 5750 Frauen und 7011 Männer. Das sind 1043 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen laut Mitteilung jedoch um 1218 Menschen zurückgegangen.

Der Bestand an unbesetzten Arbeitsstellen ist unvermindert hoch. „Zum Jahresende laufen erfahrungsgemäß viele Arbeitsverträge aus oder Kündigungen werden wirksam. Diese Menschen sind im Januar erstmals arbeitslos gemeldet. Die Entwicklung ist jahreszeitlich üblich“, erklärt Jutta Driesch, Vorsitzende der Geschäfts-führung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. „Erfreulich ist, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Januar des Vorjahres er-neut gesunken ist. Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe ist nach wie vor hoch, wie auch die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen zeigt.“

Die Arbeitslosenquote lag nach Angaben der Agentur für Arbeit im Januar bei 2,9 Prozent (plus 0,2 Prozentpunkte). Die Quote in Baden-Württemberg betrug 3,3 Prozent. Der Landkreis Ravensburg und der Bodenseekreis gehörten mit Quoten von 2,6 Prozent, beziehungsweise 2,7 Prozent zu den besten Kreisen in Baden Württemberg. 12 761 arbeitslos gemeldete Menschen ist der niedrigste Januar-Wert seit 1998. Der Wert hat sich seither halbiert. Damals waren 25 444 Arbeitslose registriert.

Unternehmen und Verwaltungen informierten die Arbeitsagentur im Januar über 1971 neue, offene Stellen. Im gesamten Agenturbereich waren insgesamt 7689 Stellen unbesetzt. „Das neue Qualifizierungschancengesetz bietet nun noch mehr Möglichkei-ten, damit Arbeitgeber ihre Beschäftigten weiterbilden und fördern können. Die Zuschüsse sind zum Teil erheblich, je nach Betriebsgröße. Wir bieten ab Februar Informationsveranstaltungen für Unternehmen an, um gezielt zu in-formieren und die Fördermöglichkeiten zu bewerben", sagt Jutta Driesch laut Mitteilung.