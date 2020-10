Youtuber Firas Alshater erzählt seine Geschichte

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „37. Wochen der Internationalen Nachbarschaft in Ravensburg“ ist der Berliner Youtuber Firas Alshater zu Gast in Ravensburg gewesen.

„Papiere“, das war das erste deutsche Wort, dass er lernte, als er 2013 in Deutschland am Berliner Flughafen ankam. Firas Alshater, Comedian und Filmemacher, las im Kapuziner Kreativzentrum aus seinen beiden Büchern „Ich komme auf Deutschland zu“ und „Versteh einer die Deutschen“. Zwischendurch konnten die Besucher immer wieder Einblicke in seinen YouTube-Kanal erhalten, auf dem er humorvolle und tiefgreifende Videos zum Leben in Deutschland veröffentlicht.

Bekannt wurde der 29-jährige durch einen Beitrag, in dem er mit ausgebreiteten Armen auf dem Alexanderplatz in Berlin steht und Menschen einlädt, ihn zu umarmen. Dort lernte er die wohl prägendste Lektion über die Deutschen, wie er sagt: „Sie brauchen eine Weile, aber dann sind sie kaum noch zu bremsen“. Neben dieser lernte er noch viele weitere Lektionen in den sieben Jahren, die er nun in Deutschland ist, schreibt der städtische Integrationsbeauftragte Martin Diez in einer Pressemeldung. Eine davon: die Sympathie der neuen Landsleute bekommt man über Hunde. Diese bestätigte sich auch bei der Lesung immer wieder. Neben Musik und syrischem Essen lockerte Alshaters Chihuahua-Hündin „Zucchini“ immer wieder die Stimmung auf.

Im Rahmen der „Wochen der Internationalen Nachbarschaft“, bei denen es um eine gemeinsame, starke und solidarische Stadt geht, finden noch bis 11.Oktober weitere Veranstaltungen statt. Das Programmheft steht auch auf der Internetseite www.ravensburg.de zur Verfügung.