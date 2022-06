Yakari-Pferdeshow feiert Premiere während Gewitter in Ravensburg

Die Yakari-Premiere am Freitag im laut Veranstalter „größten Indianerzelt Welt“ an der Oberschwabenhalle in Ravensburg hatte es in sich. Während die zahlreichen kleinen und großen Zuschauer im Zelt gebannt verfolgten, wie der Indianerjunge Yakari und das Wildpferd Kleiner Donner Freunde werden, tobte sich draußen ein Gewitter mit großem Donner aus. Doch dieses war schnell vorbei, sodass die Aufmerksamkeit der Besucher wieder auf Yakari und Kleiner Donner lag, jenen Zeichentrick-Helden, die die zahlreichen Kinder im Publikum aus dem Fernsehen kennen.

Hauptdarsteller verblüffen mit akrobatischen Einlagen

Die Besucher der Premierenvorstellung, darunter zehn Gewinner der Verlosung in der „Schwäbischen Zeitung“ mit ihrer Begleitperson, erlebten dabei, wie Yakari zusammen mit seiner Freundin Regenbogen und Kleiner Donner allerlei Abenteuer erlebt, um ein echter Indianer zu werden. Wie die Veranstalter mitteilen, verblüfften die beiden jungen Hauptdarsteller, dargestellt vom Geschwisterpaar Claudia und Marco Rapolli, das Publikum mit ihrem artistischen Können, wenn sie gekonnt über das Drahtseil balancierten oder Flickflacks schlugen. Und auch ihre Eltern sorgten mit ihrer Jonglage für Begeisterung. Illyusha ließ sich als Squaw nur an ihren Haaren bis unter die Kuppel des Indianerzeltes ziehen und sorgte für ungläubiges Staunen, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch was für Pferdefans

Dies alles passte sich in die Yakari-Geschichte ein und entführte die Zuschauer für rund zwei Stunden in die Welt der Indianer. Auch Pferdefreunde kamen nicht zu kurz. Neben Kleiner Donner sind noch zahlreiche weitere Pferde mit nach Ravensburg gekommen. Häuptling Spitzer Pfeil (Manuel Frank) zeigt neben zwölf edlen Hengsten auch eine lustige Ponyrasselbande.