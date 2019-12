XXL-Kinderdorf: Wie ein Hilfsprojekt mit Unterstützung aus Ravensburg Schicksale verändert

Unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Familie“ setzt sich die Kinderhilfe „NPH“ seit 1985 für Kinder in Honduras ein. Nph ist die Kurzform für „Nuestros pequeños hermanos“, was auf Deutsch so viel heißt, wie „Unsere kleinen Brüder und Schwestern“.

Die Lage vor Ort ist schwierig. Es herrschen Armut und soziale Ungerechtigkeit. Viele Kinder haben ihre Eltern verloren und keine Angehörigen, bei denen sie leben können.

Benachteiligte Kinder finden im Kinderdorf „Rancho Santa Fe“ in Honduras wieder ihr Lachen. (Foto: NPH Kinderhilfe Lateinamerika)

Petra Seeburger ist die Vorsitzende des Eine-Welt-Ausschusses der Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte. Dieser unterstützt das Kinderdorf in Honduras seit 2001. Seeburger ist verantwortlich für den Kontakt zur NPH Kinderhilfe in Karlsruhe. Sie verwaltet auch das Konto, von dem die Spenden nach Honduras gehen und fragt regelmäßig nach, wofür die Spendengelder gebraucht werden.

Der Kontakt entstand durch einen Schüler des Sozialpädagogischen Institut Ravensburg. Im Rahmen eines Praktikums war er ein Jahr vor Ort in Honduras. Seeburger erklärt, dass der Eine-Welt-Ausschuss dadurch wusste, wo das Geld hingeht und so das Vertrauen entstand.

Saskia Flechtner, Botschafterin der NPH Kinderhilfe, erzählt, dass in Honduras viele Erwachsene in die USA flüchten und ihre Kinder zurücklassen. Aber auch Kinder, deren Eltern verstorben sind, finden ihren Weg ins Kinderdorf „Rancho Santa Fe“. Das Kinderdorf liegt etwa eine Autostunde von Honduras’ Hauptstadt Tegucigalpa entfernt.

Im Kinderdorf gibt es verschiedene Schulen und Ausbildungsstätten, die Kinder und Jugendliche besuchen können. (Foto: NPH Kinderhilfe Lateinamerika)

Die „Rancho Santa Fe“ wurde 1985 gegründet und beheimatet zurzeit 462 Kinder und Jugendliche. Doch nicht nur diese finden in dem Kinderdorf eine neue Familie. Auch ein Altenheim, die „Casa Eva“, in dem momentan acht Omas leben, gehört zu der Einrichtung. Die hilfsbedürftigen Senioren sind für die Mädchen und Jungen im Kinderdorf wie Großeltern, berichtet Flechtner.

Das Kinderdorf hat eine Fläche von 254 Hektar. Das entspricht etwa 355 Fußballfeldern. Auf dem Gelände gibt es verschiedene Schulen, eine Klinik, Ausbildungsstätten, Landwirtschaft und diverse Verwaltungsgebäude. Rund 300 Mitarbeiter arbeiten hier. Die „Rancho Santa Fe“ liegt etwas abgelegen, in einem Wald „fernab vom Trubel“, erklärt Flechtner. Die Kinder wachsen dort in behüteter Umgebung auf.

Zu viel haben sie schon durchgemacht. Zu Beginn seien es hauptsächlich Kinder gewesen, die ihre Eltern verloren hatten. Momentan fänden eher sogenannte Sozialwaisen ihren Weg ins Kinderdorf. Ihre Eltern seien oft aufgrund von Drogen- oder Alkoholproblemen nicht im Stande, sich um die Kinder zu kümmern, oder haben das Kind bei ihrer Flucht zurück gelassen.

Nach Behandlung im Krankenhaus nicht abgeholt

In Honduras werden oft Kinder aufgegriffen, bei denen nicht klar ist, ob sie ein Zuhause haben. Diese Kinder haben oft einen missglückten Fluchtversuch hinter sich, wurden misshandelt oder leben schon länger alleine auf der Straße. Manche Kinder werden nach einer stationären Behandlung im Krankenhaus einfach nicht mehr abgeholt. Die Eltern haben eine falsche Adresse angegeben oder sind nicht mehr auffindbar.

Ärztin Maria Baca untersucht eine Frau mit Atembeschwerden. (Foto: NPH Kinderhilfe Lateinamerika)

Für diese Kinder gibt es seit 2017 ein Übergangsheim, das „Casa Esperanza“ (deutsch: Haus der Hoffnung). Hier kümmert sich ein Team aus Sozialarbeiterinnen und Psychologen um die Kinder. Wenn keine Angehörigen gefunden werden, ist das Kinderdorf „Rancho Santa Fe“ eine Möglichkeit, das Kind bis auf Weiteres unterzubringen.

60 Prozent dieser Kinder konnten bisher mit Hilfe der Sozialarbeiter wieder zu Verwandten ziehen. Die US-amerikanische Entwicklungshilfebehörde, der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinigten Nationen und die staatliche Stelle für Familie und Jugendschutz beteiligen sich an der Basisfinanzierung des Heimes. Dennoch müssen zum Beispiel Lebensmittel durch Spendengelder der NPH Kinderhilfe finanziert werden.

Zufluchtsort für unschuldige Opfer von Flucht und Armut (Foto: NPH Kinderhilfe Lateinamerika)

„Die Traumatisierung der Kinder macht den Alltag schwer“, sagt Flechtner. Zwar seien Sozialarbeiter und Psychologen vor Ort, dennoch reiche die Hilfe nicht aus. Die Angst um die Finanzierung und die instabile politische Lage seien auch den Beschäftigten ständige Begleiter.

Die Ausgaben des Kinderdorfes in Honduras lagen 2018 bei rund 5,1 Millionen Euro . Die Kosten pro Kind und Tag betragen dabei etwa 15 Euro.