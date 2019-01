Xenon Quartett gastierte im Weißenauer Festsaal

Mit dem Wort Xenon würde man wohl eher einen griechischen Philosophen assoziieren, findet aber im Lexikon unter diesem Namen nur einen Tyrannen der Antike. Statt dessen ist Xenon ein seltenes, einatomiges Edelgas, nach dem sich das 2010 von vier Studenten der Kölner Hochschule für Musik und Tanz gegründete Saxofon-Quartett benannt hat. Und die produzierten am Sonntagabend in der Weißenau durchaus nicht heiße Luft, sondern ein überraschendes Programm aus Postromantik und Zeitgenössischem, das einen vollen Festsaal zu Begeisterung hinriss.

Seit 2017 und ihrem Erfolg beim Deutschen Musikwettbewerb zählt das Quartett aus vier jungen Saxofonisten – Lukas Stappenbeck (Sopran), Anže Rupnik (Alt), Benjamin Reichel (Bariton) und Adrian Durm (Tenor) – zu den besonderen Ensembles der Kammermusik. Die vier begannen, im engen Halbkreis stehend, mit Edvard Griegs „Suite im alten Stil in G-Dur op. 40 Aus Holbergs Zeit“. Weltbekannt ist sie, und ein Streichorchesterstück par excellence mit ihren fünf Sätzen in Tanzrhythmen. Und das Erstaunliche war: In dieser Bearbeitung von Maarten Jense vermisste man fast gar nichts von den Streichern. So musikalisch angewärmt, konnten die vier Profis, von denen alle mal die Zwischenmoderation übernahmen, zum nächsten Stück übergehen. Und das tönte nun ganz anders: eine Auftragskomposition des Kolumbianers Daniel Alvarado Bonilla (geboren 1985), zu der es einige Erklärungen zur Spieltechnik geben musste. Denn sie baut ganz auf die perkussiven Möglichkeiten des Saxofons – Blasen ohne Mundstück, Hauchen, Wind- oder Maschinengeräusche, Insektentöne. Da dauert es eine Weile, bis sich ein paar Töne zaghaft formieren und später werden sie so grell, dass man sich fast die Ohren zuhalten möchte. Zum Schluss wieder zurück zum tonlosen Hauchen, danach zögerte das Publikum mit dem Applaus, denn niemand war sich ganz sicher, ob das Stück nun zu Ende war. Durchaus beeindruckend in seinem Willen zur Dekonstruktion eines Instrumentenklangs und intellektuell beeinflusst von Graphiken M. C. Eschers. Danach wurde das Ohr wieder etwas beruhigt mit Gabriel Piernés „Introduction et variations sur une ronde populaire“, Variationen über einen volkstümlichen Reigentanz von 1934, mit eigenwilligen Harmonien, teils virtuos, dann wieder tänzerisch und mit Anklängen an den Jazz der 30er-Jahre – ein Stück zwischen den Zeiten und kaum zuzuordnen. Ähnlich erging es einem auch mit dem technisch ambitiösen „Quatuor pour Saxofones op. 102“ des Franzosen Florent Schmitt von 1948 in vier Sätzen. Auch dieses war musikalisch eher unergiebig.

Aber dann kam der Schluss – und der hieß Tango. A propos Tango: als „Ensemble 87“ hat sich das Quartett zusammen mit zwei russischen Musikern an Piano und Akkordeon auf argentinischen Tango spezialisiert. Und dass sie diese verborgene Leidenschaft haben, gaben sie hier mit Astor Piazzollas Hommage an seinen verstorbenen Vater „Adíós Nonino“ hinreißend gut und berührend zu verstehen. Auch der „Tango virtuoso“, eine Originalkomposition für vier Saxofone des französischen Komponisten und Organisten Thierry Escaich (geboren 1965), klang nach doppelt so vielen Stimmen. Restlos begeisterte das Quartett noch einmal mit seiner Zugabe, dem fetzigen, ungarisch-italienischen Csárdás von Vittorio Monti. Großer Jubel im Publikum aller Altersklassen.