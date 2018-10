Wurzach ist heiß auf den Tabellenführer

Auch nach neun Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A I ist der SV Haisterkirch noch ungeschlagener Tabellenführer, während der TSV Berg II noch ohne Sieg dasteht. Am zehnten Spieltag am Sonntag fährt Haisterkirch zum Spitzenspiel zur TSG Bad Wurzach. Die TSG ist zu Hause noch ungeschlagen und will dem Tabellenführer unbedingt ein Bein stellen. „Wir wollen sie fordern und sind sicher nicht chancenlos“, meint TSG-Trainer Roman Hofgärtner.

TSG Bad Wurzach – SV Haisterkirch (So, 15 Uhr): Der ungeschlagene Tabellenführer Haisterkirch gastiert beim zu Hause noch ungeschlagenen Vierten Bad Wurzach. Viel mehr Spitzenspiel geht kaum. „Trotz meiner eher pessimistischen Saisonprognose (schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern), schlagen wir uns aktuell sehr gut. Wir haben einen guten Teamspirit und wollen unsere Mannschaft weiterentwickeln“, sagt Bad Wurzachs Trainer Roman Hofgärtner. „Ob wir uns langfristig in der Spitzengruppe halten können, wird man sehen. Wenn man den ungeschlagenen Tabellenführer empfängt, ist man natürlich der Außenseiter, dennoch wollen wir Haisterkirch ordentlich fordern und unsere Heimserie weiter ausbauen. Ich bin gespannt, ob meine junge Mannschaft gegen die bezirksligaerfahrene Truppe um Jakob Schuschkewitz bestehen kann.“ Haisterkirchs Trainer Martin Blankenhorn übt sich im Understatement: „Ich sehe uns in Bad Wurzach nicht in der Favoritenrolle. Wir haben einige angeschlagene Spieler und müssen erst mal schauen, wer für Sonntag einsatzfähig ist. Dennoch wollen wir natürlich punkten.“

SV Bergatreute – FG 2010 WRZ: Perfekte Woche für den SV Bergatreute. Zunächst gelang ein 2:0-Sieg in Baienfurt. Dann bekam der SVB auch die Punkte aus dem Aulendorf-Spiel zugesprochen. Die Partie war nach einer schweren Verletzung eines Aulendorfers abgebrochen worden. Sollte Bergatreute auch gegen die FG 2010 die weiße Heimweste wahren, könnte man sich vorne festsetzen. „Bergatreute ist für mich klarer Favorit. Wir haben einige Ausfälle“, meint Manfred König, Sportlicher Leiter der FG.

SV Wolfegg – SK Weingarten: Wolfegg unter Druck im Kellerduell. „Wir stecken definitiv im Abstiegskampf und das Spiel gegen Weingarten wird richtungsweisend für die nächsten Wochen. Unsere Personalsituation (Lukas Wessle und Lukas Häusele fehlen berufsbedingt, das Sturmtrio Florian Metzler, Joachim Heinzelmann und Sebastian Schneider ist angeschlagen, Mario Huonker fehlt gesperrt, Anm. der Red.) macht die Lage nicht einfacher“, sagt SVW-Trainer Fabian Durach. „Letzte Saison verloren wir zudem beide Spiele gegen den SK, dennoch glaube ich an meine Mannschaft.“ Für Weingartens Vorstand Fatih Ergüven ist die Lage klar: „Wir wollen schnellstmöglich da unten raus und in Wolfegg siegen. Bei uns kommen einige Spieler zurück. Diese haben zwar noch deutlich Trainingsrückstand, dennoch machen sie uns wieder stärker.“