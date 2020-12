Wunschsterne schmücken wieder Weihnachtsbäume

Auch in diesem Jahr zieren viele bunt gestaltete Wunschsterne den Christbaum am Spielplatz in der Herrenstraße am Katzenlieselesturm in Ravensburg und den Christbaum am Münsterplatz in Weingarten. Laut einer Pressemitteilung der Kinderstiftung wurden die Sterne von Schülern von Ravensburger und Weingartener Schulen gestaltet.

Bei der Wunschsterne Aktion der Kinderstiftung Ravensburg gestalten die Schulklassen Sterne aus Holz und beschriften diese mit Wünschen wie „Gesundheit“, „Freude“ oder „weniger Streit“. Coronabedingt hätten laut des Bericht die Sterne nicht, wie in den vergangenen Jahren, von den Kindern selbst aufgehängt werden können.

Die Schüler gestalteten die Sterne gemeinsam im Unterricht und übergaben sie dann an die Kinderstiftung. In Kooperation mit den Städten Ravensburg und Weingarten sowie mit Hilfe des Bauhofs in Weingarten und den TWS in Ravensburg wurden die Sterne anschließend an den Baum gehängt.

Die Aktion lädt die Kinder ein, sich zusammen mit ihren Klassenkameraden mit ihren immateriellen Wünsche und Bedürfnissen für sich, die Gesellschaft und alle Menschen auf der Welt, auseinanderzusetzen und diese auch zu kommunizieren, hießt es in dem Schreiben. Dabei zeigten sich einige Gemeinsamkeiten zwischen den Schülern und die Gemeinschaft in der Klasse werde gestärkt. Gerade in den jetzigen Zeiten sei diese Form des Austausches sehr wertvoll, da die Kinder merken, dass sie nicht allein sind mit ihren Wünschen, sie diese ansprechen können und ihre Wünsche auch wahrgenommen werden.